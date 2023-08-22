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رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد ختام الجولة الثانية

برايتون يتصدر جدول الدوري الإنجليزي مع نهاية الجولة الثانية

كتب فارس أبو شيحة
الدوري الإنجليزي 2023
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد ختام الجولة الثانية
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وطن- يتصدر فريق برايتون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، متساوياً بعدد النقاط مع حامل اللقب والوصيف مانشستر سيتي بعد ختام منافسات الجولة الثانية.

وشهدت منافسات الجولة الثانية فوز برايتون العريض على وولفرهامبتون برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، وخسارة مانشستر يونايتد أمام توتنهام بهدفين نظيفين دون رد.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

كما وحقق حامل اللقب السابق مانشستر سيتي الفوز الصعب على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف دون رد، وفوز ليفربول على بورنموث بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وتغلب أرسنال على كريستال بالاس، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف نظيف دون مقابل.

مانشستر سيتي
احتفال مانشستر سيتي بفوزه على نيوكاسل يونايتد

وستنطلق منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة تشيلسي ولوتون تاون، الجمعة، كما وستختتم مباريات الجولة بمباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، الأحد.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023- 2024، مع ختام منافسات الجولة الثانية، كما يلي:

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برايتون 6 نقاط.

مانشستر سيتي 6 نقاط.

أرسنال 6 نقاط.

برينتفورد 4 نقاط.

ليفربول 4 نقاط.

توتنهام  4 نقاط.

وست هام يونايتد 4 نقاط.

نيوكاسل يونايتد 3 نقاط.

أستون فيلا 3 نقاط.

نوتينغهام فورست 3 نقاط.

كريستال بالاس 3 نقاط.

فوز برايتون
برايتون في صدارة جدول الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد 3 نقاط.

فولهام 3 نقاط.

بورنموث نقطة واحدة.

تشيلسي نقطة واحدة.

شيفيلد يونايتد بدون أي من النقاط.

لوتون تاون بدون أي من النقاط.

بيرنلي  بدون أي من النقاط.

وولفرهامبتون بدون أي من النقاط.

إيفرتون بدون أي من النقاط.

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