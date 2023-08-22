الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
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رياضة

النصر السعودي يُوقع مع البرتغالي أوتافيو بصفقة قياسية.. وهذه تفاصيلها

البرتغالي أوتافيو سينضم إلى صفوف النصر السعودي بشكل رسمي الأسبوع المقبل

كتب فارس أبو شيحة
النصر السعودي وأوتافيو
النصر السعودي يوقع مع البرتغالي أوتافيو
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 وطن- ذكرت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي النصر السعودي وقع بشكل نهائي مع البرتغالي أوتافيو إدميلسون البالغ من العمر 28 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية، قادماً من صفوف نادي بورتو.

وبحسب صحيفة (الرياضية) السعودية، فإن نادي النصر السعودي سيدفع نحو 102 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي أوتافيو.

النصر السعودي يوقع مع البرتغالي أوتافيو

وأردفت الصحيفة، ” اللاعب أوتافيو وقع على عقد لمدة 3 مواسم قادمة مع نادي النصر السعودي”.

وجاء صفقة تعاقد النصر السعودي، بعد أيام قليلة من توصل إدارة النادي السعودي لاتفاق نهائي مع النجم الإسباني لابورت، للقدوم إلى الفريق حتى صيف 2026، قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المتوقع أن ينضم أوتافيو ولابورت بشكل رسمي إلى صفوف نادي النصر السعودي، أو الإعلان عن الصفقتين الأسبوع المقبل. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

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 راتب أوتافيو مع النصر السعودي

وأوضحت الصحيفة السعودية، بأن اللاعب أوتافيو سيتقاضى راتب يقدر ب42 مليون يورو خلال ال3 مواسم، بالإضافة إلى المكافآت المالية والحوافز. كما أن النادي السعودي سيدفع صفقته على ثلاثة  دفعات إلى ناديه بورتو البرتغالي.

انتقال أوتافيو إلى النصر السعودي
أوتافيو سيزامل مواطنه رونالدو في النصر السعودي

كما وختمت، ” أوتافيو أجرى الفحص الطبي في دبي، تمهيداً لقدومه إلى النصر السعودي، من أجل مزاملة مواطنه وقائده كريستيانو رونالدو..”.

وفي سياق آخر، يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة قوية فاصلة أمام شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، في منافسات دوري أبطال آسيا 2023.

كما وسيلتقي بعدها النصر أمام الفتح في منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي روشن الممتاز.

يذكر بأن النصر السعودي يحتل المركز ال15 من جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعرضه لخسارتين متتالين خلال الأسابيع الماضية بدون أي نقاط، على عكس حامل اللقب اتحاد جدة المتصدر برصيد 6 نقاط.

المصدروطن + صحيفة الرياضية السعودية

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