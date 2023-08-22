النصر السعودي يُوقع مع البرتغالي أوتافيو بصفقة قياسية.. وهذه تفاصيلها

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وطن- ذكرت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي النصر السعودي وقع بشكل نهائي مع البرتغالي أوتافيو إدميلسون البالغ من العمر 28 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية، قادماً من صفوف نادي بورتو.

وبحسب صحيفة (الرياضية) السعودية، فإن نادي النصر السعودي سيدفع نحو 102 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي أوتافيو.

النصر السعودي يوقع مع البرتغالي أوتافيو

وأردفت الصحيفة، ” اللاعب أوتافيو وقع على عقد لمدة 3 مواسم قادمة مع نادي النصر السعودي”.

وجاء صفقة تعاقد النصر السعودي، بعد أيام قليلة من توصل إدارة النادي السعودي لاتفاق نهائي مع النجم الإسباني لابورت، للقدوم إلى الفريق حتى صيف 2026، قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

#عاجل| #النصر يتوصل إلى اتفاق نهائي مع بورتو البرتغالي ولاعبه #أوتافيو إدميلسون بعقد يمتد ثلاثة مواسم مقابل 60 مليون يورو تدفع على ثلاث دفعات بالتساوي (من: @SultanALotaibi0 ) — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) August 19, 2023

ومن المتوقع أن ينضم أوتافيو ولابورت بشكل رسمي إلى صفوف نادي النصر السعودي، أو الإعلان عن الصفقتين الأسبوع المقبل. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

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راتب أوتافيو مع النصر السعودي

وأوضحت الصحيفة السعودية، بأن اللاعب أوتافيو سيتقاضى راتب يقدر ب42 مليون يورو خلال ال3 مواسم، بالإضافة إلى المكافآت المالية والحوافز. كما أن النادي السعودي سيدفع صفقته على ثلاثة دفعات إلى ناديه بورتو البرتغالي.

كما وختمت، ” أوتافيو أجرى الفحص الطبي في دبي، تمهيداً لقدومه إلى النصر السعودي، من أجل مزاملة مواطنه وقائده كريستيانو رونالدو..”.

Otávio to Al Nassr, here we go! Verbal agreement reached on €60m release clause fee value 🟡🔵🇸🇦 Al Nassr to pay €60m package not in one solution but different installments; waiting to check details on contracts then time for travel and medical. It’s record sale for FC Porto. pic.twitter.com/NHBs85QYyb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023

وفي سياق آخر، يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة قوية فاصلة أمام شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، في منافسات دوري أبطال آسيا 2023.

كما وسيلتقي بعدها النصر أمام الفتح في منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي روشن الممتاز.

يذكر بأن النصر السعودي يحتل المركز ال15 من جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعرضه لخسارتين متتالين خلال الأسابيع الماضية بدون أي نقاط، على عكس حامل اللقب اتحاد جدة المتصدر برصيد 6 نقاط.