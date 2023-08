النصر السعودي يُوقع مع البرتغالي أوتافيو بصفقة قياسية.. وهذه تفاصيلها

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي النصر السعودي وقع بشكل نهائي مع البرتغالي أوتافيو إدميلسون البالغ من العمر 28 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية، قادماً من صفوف نادي بورتو.

وبحسب صحيفة (الرياضية) السعودية، فإن نادي النصر السعودي سيدفع نحو 102 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي أوتافيو.

وأردفت الصحيفة، ” اللاعب أوتافيو وقع على عقد لمدة 3 مواسم قادمة مع نادي النصر السعودي”.

وجاء صفقة تعاقد النصر السعودي، بعد أيام قليلة من توصل إدارة النادي السعودي لاتفاق نهائي مع النجم الإسباني لابورت، للقدوم إلى الفريق حتى صيف 2026، قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المتوقع أن ينضم أوتافيو ولابورت بشكل رسمي إلى صفوف نادي النصر السعودي، أو الإعلان عن الصفقتين الأسبوع المقبل. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

وأوضحت الصحيفة السعودية، بأن اللاعب أوتافيو سيتقاضى راتب يقدر ب42 مليون يورو خلال ال3 مواسم، بالإضافة إلى المكافآت المالية والحوافز. كما أن النادي السعودي سيدفع صفقته على ثلاثة دفعات إلى ناديه بورتو البرتغالي.

كما وختمت، ” أوتافيو أجرى الفحص الطبي في دبي، تمهيداً لقدومه إلى النصر السعودي، من أجل مزاملة مواطنه وقائده كريستيانو رونالدو..”.

Otávio to Al Nassr, here we go! Verbal agreement reached on €60m release clause fee value 🟡🔵🇸🇦

Al Nassr to pay €60m package not in one solution but different installments; waiting to check details on contracts then time for travel and medical.

It’s record sale for FC Porto. pic.twitter.com/NHBs85QYyb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023