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“أحرجت السيسي أمام ميركل في 2015”.. اعتقال والد سيدة ألمانية من أصول مصرية بمطار القاهرة

تدخلت السلطات الألمانية في الواقعة وتأكدت من أن العادلي محتجز بالفعل في المطار لكن لم يتم تزويدهم بمزيد من المعلومات

كتب فهمي الورغمي
فجر ابنة العادلي
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وطن- اعتُقل والد امرأة ألمانية انتقدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في ظروف غامضة بعد هبوطه في مطار القاهرة الدولي

علاء العادلي ، مواطن مصري يبلغ من العمر 59 عامًا، لم يشارك في أي شكل من أشكال النشاط المناهض للحكومة، وفقًا لعائلته، كان قد سافر إلى مصر لقضاء الإجازة مع ابنه.

وقالت فجر ابنة العادلي، التي كتبت بالعربية والألمانية والإنجليزية في ثلاث منشورات مختلفة على فيسبوك ، إن والدها اعتقل في 18 أغسطس / آب من قبل السلطات المحلية.

وكتبت فجر: “نشعر بقلق عميق بشأن التهديدات التي يتعرض لها أفراد عائلتي.. هذا الاعتقال مرتبط مباشرة بنشاطي السياسي ومعارضتي الواضحة للنظام المصري.. من غير المقبول أن تؤثر الآراء السياسية على أفراد الأسرة “.

احتجاج 2015

في عام 2015 ، تصدرت فجر، وهي طبيبة ألمانية من أصل مصري، عناوين الصحف في ألمانيا، عندما احتجت في مؤتمر صحفي بين المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل، والرئيس المصري.

وصرحت فجر خلال برنامج تدريبي في محطة إذاعية ألمانية محلية، في وجه السيسي، واصفة إياه بـ “القاتل والنازي والفاشي”، كما رفعت شعار رابعة، اللافتة ذات الأربعة أصابع التي ترمز إلى القتل الجماعي للمتظاهرين المناهضين للسيسي في عام 2013.

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وقالت فجر في حديث مع موقع “ميدل إيست آي“: “أرى نفسي كمواطنة ألمانية من أصل مصري كان عليها أن تساعد الشعب المصري”.

وأضافت: “لم أكن أبدًا ناشطة سياسية.. في مصر لم أشارك ، على سبيل المثال ، في أي مظاهرة أو احتجاج.. ما فعلته هو دائمًا كتابة رأيي في ألمانيا، وأقول كل ما أعتقد أنه صحيح”.

اتهامات حقوقية

واتهمت جماعات حقوقية، السلطات المصرية بالإشراف على واحدة من أسوأ حملات القمع ضد حقوق الإنسان في تاريخ مصر، مع انتشار التعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع وممارسات منهجية في السنوات الأخيرة.

أكد حسام شقيق فجر، أنه بعد تلقي مكالمة هاتفية من والده من المطار تفيد بأنه محتجز في مراقبة الجوازات ، لم تتلق الأسرة أي معلومات رسمية عن مكان والده.

وأضاف: “بعد ذلك، كنا جميعًا نتصل به على واتساب وعلى رقم هاتفه المصري. كلاهما كان يرن. ثم ألغى (شخص ما) المكالمة.. كان لدينا شعور سيء للغاية.. فجأة، لم نسمع عنه شيئًا”.

وسافر حسام من مدينة الإسكندرية الساحلية إلى مطار القاهرة الدولي في محاولة لمعرفة ما حدث لوالده، وقال إن ضباط الشرطة لم يسمحوا له بالدخول إلى المطار ، وأنكروا أن لديهم أي معلومات عن مكان والده.

تدخل ألماني رسمي

وعندما تدخلت السلطات الألمانية أخيرًا، تمكنت من تأكيد أن العادلي محتجز بالفعل في المطار ، لكن لم يتم تزويدهم بمزيد من المعلومات.

وبعد تلقيها النبأ ، سافرت فجر إلى مصر يوم الأحد للدفاع عن والدهما، وقالت: “كان لدي الكثير من المشاكل مع المسؤولين في المطار.. لقد سجلت كل ما حدث لي.. لكن الحمد لله أنني تمكنت من الدخول”.

وطالبت الأسرة، السلطات المصرية بالإفراج عن والدهم، وناشدت السياسيين الألمان والقنصلية الألمانية المطالبة بالإفراج عن علاء العادلي، وقالت فجر: “نحن نصر على إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن”.

المصدرميدل إيست آي ، ترجمة وتحرير وطن

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