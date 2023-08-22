“آكلة طفلها” في مصر تفاجئ القاضي بهذا الطلب أثناء جلسة محاكمتها (شاهد)

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وطن- قالت وسائل إعلام مصرية إن محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية قررت اليوم، الثلاثاء، تأجيل سابع جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها البالغ من العمر 5 سنوات وتقطيعه، إلى جلسة، غد الأربعاء.

وكانت قرية أبو شلبي، التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية استفاقت في أحد أيام، نيسان الماضي، على جريمة بشعة قامت فيها والدة بقتل طفلها الصغير “سعد” وتقطيع جثته. وقامت بطهي رأسه وأجزاء أخرى من لحمه في الماء المغلي على الموقد قبل تناولها، وهي الجريمة التي هزّت المجتمع المصري.

وأشيع حينها أن الأم التي أقدمت على ذبح طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، وطهت جثته وأكلت أجزاءً منها، كانت تعاني من اضطراب نفسي.

إلا أنّ تطورات جديدة طرأت على القضية كشفت غير ذلك، وأكدت أنها لا تعاني من أي مرض نفسي، كما كان يعتقد.

آخر تطورات قضية آكلة طفلها في مصر

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام ’آنذاك بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتها على ما أسند إليها من ارتكابها جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات عمداً مع سبق الإصرار.

وكشفت المتهمة هناء محمد حسن، حينها أنها قتلت ابنها عن سبق إصرار خوفاً من أن يبعده عنها مطلِّقها، مدفوعةً برغبتها الدائمة في الاستئثار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس.

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وفي رصد لجلسة اليوم، قال موقع “القاهرة 24” المصري إن محيط محكمة جنايات الزقازيق وكافة الطرق والشوارع الداخلية المحيطة والمؤدية إلى المحكمة، شهدت حالة من الاستنفار الأمني والتشديدات الأمنية، بالتزامن مع سابع جلسات محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها الطفل وأكل أجزاء من جثته.

قاتلة طفلها للقاضي: “أنا تعبانة أوي”

وبدوره نقل موقع “فيتو” أن قاضي جنايات الزقازيق أخرج المتهمة من محبسها في بداية الجلسة ووجه إليها عدة أسئلة عن مدى ارتياحها أثناء خضوعها للكشف الطبي من قبل اللجنة الخماسية وعن حالتها الصحية، وذلك لبيان مدى اتزانها النفسي.

وقالت المتهمة للقاضي: “أنا تعبانة أوي وعندى نزلة برد ومعيش فلوس دلوقتى عشان اكشف وأجيب الدواء زى ما كنت بعمل قبل ما ادخل السجن.”

وأكملت المتهمة كلامها للقاضي وقالت بحسب المصدر-: “الأطباء كشفوا علي.. ولكن أنا عاوزة أكشف بره أحسن.. ممكن تكلملي عمي بالتليفون وتقوله بنت أخوك عاوزة فلوس عشان مبقاش معاية إلا خمسة جنيه بس، وعاوزاه يدفعلي الكفالة ويخرجنى من هنا.”

ورد عليها القاضي: “عينيه إن شاء الله نكلمه يا هناء.”

وكانت هيئة محكمة جنايات الزقازيق، استدعت في وقت سابق اللجنة الخماسية المشكلة من الطب النفسي داخل غرفة المشورة بالمحكمة، في وجود المتهمة ومحامي الدفاع عن الطفل المجنى عليه والمتهمة، علاوة على استدعاء إحدى الصحفيات فقط.

وأدى أعضاء اللجنة الخماسية المشكلة من الطب النفسي لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، حلف اليمين أمام هيئة المحكمة.

تأجيل المحاكمة إلى الغد

وحددت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في وقت سابق جلسة اليوم كموعد لإرفاق التقرير الطبي النفسي للمتهمة بقتل ابنها البالغ من العمر5 سنوات بقرية أبو شلبي مركز فاقوس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بضبط ربة منزل؛ تدعى “هناء محمد حسن”، 27 عاما متهمة بقتل طفلها فى منزلها بدائرة مركز فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وقتلت طفلها “يوسق ” البالغ من العمر 5 سنوات بدائرة مركز فاقوس.

وتم ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن جثة الطفل عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت لرجال الشرطة إنها لم تكن تنوي قتل الصبي سعد، وأنها تعاني من حالة صحية عقلية أدت إلى هذا الفعل الشنيع.