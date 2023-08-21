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رياضة

موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي والتشكيلة في دوري أبطال آسيا

رونالدو على رأس تشكيلة النصر السعودي أمام شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2023

كتب فارس أبو شيحة
مباراة النصر ضد شباب الأهلي
النصر ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2023
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وطن- يلتقي فريق النصر ضد شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، في مباراة مثيرة وقوية فاصلة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2023.

ويستضيف ملعب ( جامعة الملك سعود)، مباراة النصر ضد شباب الأهلي، في منافسات دوري أبطال آسيا، عند الساعة 8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة 9:20 مساءً، بينما بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة 7:20 مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة 6:20 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي

ومن المتوقع أن تنقل مباراة النصر ضد شباب الأهلي الإماراتي، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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فيما لم يعرف بعد هوية المعلق الرياضي الذي سيعلق على مباراة النصر السعودي أمام شباب الأهلي الإماراتي، في المباراة الفاصلة من منافسات دوري أبطال آسيا  2023.

شباب الأهلي
النصر السعودي ضد شباب الأهلي

تشكيلة النصر ضد شباب الأهلي

وسيدخل المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة أمام منافسه شباب الأهلي، في دوري أبطال آسيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، وليد عبد الله.

دفاع النصر: غيسلان كونان، عبد الإله العمري، علي العوجاني، سلطان الغنام.

خط الوسط: سيكو فوفانا، بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، تاليسكا (عبد الرحمن غريب).

مركز الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

وكان فريق النصر السعودي قد تلقى خسارتين متتاليتين في منافسات الدوري السعودي (روشن)، أمام الاتفاق والتعاون في الأسابيع الماضية.

النصر السعودي
موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي

على عكس شباب الأهلي الذي حقق الفوز النظيف في أولى مبارياته في الدوري الإماراتي الممتاز أمام عجمان بثلاثية نظيفة دون مقابل.

المصدروطن + النصر السعودي تويتر + شباب الأهلي تويتر

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