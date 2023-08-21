الإثنين, أغسطس 21, 2023
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مواجهة حادة بين أتراك وسيدة أهانت مسلمة بسبب ردائها (شاهد)

ناشطون أطلقوا مؤخرا وسم "الأتراك ليسوا عنصريين" للتعبير عن التضامن ونشر رسائل إيجابية

كتب خالد السعدي
مواجهة حادة بين أتراك وسيدة أهانت مسلمة بسبب ردائها (شاهد)
مواجهة حادة بين أتراك وسيدة أهانت مسلمة بسبب ردائها
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وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثق مواجهة مثيرة بين سيدة ومجموعة من الأتراك، بعدما أقدمت على إهانة سيدة مسلمة بسبب الرداء الذي كانت ترتديه في إحدى الحافلات.

وشوهدت السيدة في الفيديو، وهي تنفعل على “المسلمة”، وتقول لها “لا تلمسيني بشرشفك.. أنا أقرف منك”، فسألت المسلمة عن علاقة السيدة بشرشفها، فردت أنها لا دخل لها به لكنه لامسها.

وتدخل بعض الركاب على الفور، وطالبوها بمغادرة الحافلة بسبب ما سموه “قلة أدبها”، فيما اعترضت السيدة وقالت إنها لم تفعل شيئا، وأشارت إلى أنها لا تريد للشرشف أن يلمسها.

وفيما رفضت السيدة مغادرة الحافلة، طُلب منها الاعتذار للسيدة المسلمة، وقال أحدهم: “إذا كنتي تقرفين لهذا الحد فلا تصعدي للحافلة واستخدمي التاكسي”.

وأشار أحد الركاب إلى أن المرأة لو تعرت لن تتعرض للهجوم، فردت السيدة بأنها لا يهمها إن كانت محجبة أو غير ذلك.

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الأتراك ليسوا عنصريين.. حملة تغزو تويتر

ولوحظت في الفترة الأخيرة، زيادة في الاعتداء على المسلمين وتحديدا العرب الموجودين في تركيا، في حين أطلق ناشطون وسم “الأتراك ليسوا عنصريين” على منصة “إكس” (تويتر سابقا).

وهدفت الحملة للتعبير عن التضامن ونشر رسائل إيجابية، تؤكد على عدم التمييز والتعصب وتعزيز قيم التعايش والتسامح بين المقيمين العرب في تركيا والأتراك أنفسهم.

وجاء هذا الوسم في سياق من تصعيد الحملات المتبادلة بين نشطاء أتراك وعرب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية انتشار مقاطع فيديو لاعتداءات تعرّض لها مقيمون عرب، بعضها حقيقي وأكثرها كاذب.

وتفاعل النشطاء بشكل إيجابي مع الوسم، من خلال مشاركة تغريدات تبرز تجاربهم الشخصية مع الأصدقاء والمعارف الأتراك، ورووا تجاربهم الإيجابية في التعامل مع المجتمع التركي، وتم تداول قصص حقيقية عن التعايش السلمي والتعاون المشترك بين الأشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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