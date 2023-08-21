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حياتنا

ما السر وراء وضع ميغان ماركل لاصقة زرقها على معصمها الأيسر! (صور)

تمر ميغان ماركل بأزمات متعددة وسط تقارير عن شروط طلاق من الأمير هاري بعد توتر العلاقة بينهما

كتب أنس السالم
لاصقة على يد ميغان ماركل لإزالة التوتر
لاصقة على يد ميغان ماركل لإزالة التوتر
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وطن – تضع دوقة ساسكس الممثلة الأمريكية السابقة، ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، لاصقة زرقاء اللون على معصمها الأيسر، فما هي، ولماذا لجأت إلى استخدامها؟!.

هذه الرقعة اللاصقة التي تستخدمها ميغان ماركل، تحدّ من التوتر باستخدام السمعيات العصبية. وفقاً لصحيفة الإندبندنت البريطانية التي أشارت أيضاً إلى أن اللاصقة صنعتها شركة “نيوكالم” الأمريكية

لاصقات ضد التوتر تستخدمها ميغان ماركل
لاصقات ضد التوتر تستخدمها ميغان ماركل

ويتصل الجهاز بتطبيق هاتف ذكي، ويزعم أنه يعمل على إبطاء ترددات بيتا في العقل (تمثل أمواج بيتا حالة النشاط الدماغي)، وبالتالي تقليل مستويات التوتر.

لاصقة زرقاء على معصم ميغان ماركل الأيسر

يمكن للمستخدمين باستخدام سماعات الرأس، اختيار أحد البرامج الأربعة التي تم تصميمها لإبطاء وظيفة الموجات الدماغية وتوجيه العقل بشكل طبيعي إلى حالات التردد المختلفة عند الطلب عبر الفيزياء المعقدة والرياضيات والخوارزميات المضمنة في البرنامج.

ميغان ماركل تضع لاصقة زرقاء على معصمها الأيسر تحدّ من التوتر
ميغان ماركل تضع لاصقة زرقاء على معصمها الأيسر تحدّ من التوتر

وجاء في مجلة “vogue” أن نيوكالم هي علامة تجارية طورها، الدكتور بليك هولواي، وتمزج بين علم الأعصاب والكيمياء الحيوية للمساعدة في تنظيم المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة – يعزز القرص الترددات التي تريح مرتديها.

ومن المفترض أن تعمل كل رقعة تستخدم لمرة واحدة كـ “شوكة رنانة” من نوع ما، باستخدام الرنين والترددات لإرسال إشارات إلى العصب المبهم والوطاء (وكلاهما يتحكم في الحالة المزاجية)، ونزع استجابة الأدرينالين، وإبطاء موجات الدماغ وإراحة الجسم.حسبما نقل “عربي21

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وذكرت أنه “باختصار، الهدف منه هو مساعدتك على الاسترخاء. وهو الكثير من العمل لملصق لا يزيد عرضه عن بوصة واحدة بقليل”.

شروط طلاق ميغان ماركل من الأمير هاري

وتمر الدوقة بأزمات متعددة وسط تقارير عن شروط طلاق ميغان ماركل من الأمير هاري بعد توتر العلاقة بينهما.

انباء عن أزمة في علاقة الأمير هاري وميغان ماركل watanserb.com
الأمير هاري وميغان ماركل

وازدادت الشائعات حول توتر العلاقة بين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بعد رصد الأخيرة، وهي لا ترتدي خاتم زواجهما، مؤخراً.

تم رصد ميغان ماركل وهي لا ترتدي خاتم زواجهما
تم رصد ميغان ماركل وهي لا ترتدي خاتم زواجهما

وتحدث مصدر مقرب من القصر الملكي، عن أنّ أن هاري وميغان، الذيْن انتقلا إلى كاليفورنيا في مارس 2020 بعد طردهما من العائلة الملكية “تحت ضغط مالي هائل لتمويل أسلوب حياتهما الفخم في كاليفورنيا. بما في ذلك قصرهم الذي يبلغ 14 مليون دولار وتكاليف الأمان الهائلة.”

ووصف حياتهما بأنها باتت “جحيمًا حقيقيًا”.

المصدرالإندبندنت - عربي21 - مواقع الكترونية

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