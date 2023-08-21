لن تتخيلوا سعر ساعة “رولكس” التي ارتداها عمرو دياب في حفله بلبنان (صور)

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وطن – أثار سعر ساعة الـ”رولكس” الفنان المصري عمرو دياب والتي ظهر يرتديها خلال حفله في لبنان قبل أيامٍ قليلة، جدلاً كبيراً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ولفت الفنان عمرو دياب الأنظار بساعة يد فخمة و أنيقة، حيث ظهر بساعة يد من براند رولكس ROLEX العالمي،.

واتسم التصميم بأن هيكل الساعة مصنوع من الذهب عيار ١٨ قيراط مع اطار مرصع بـ٣٦ قطعة ألماس، ومينا مرصع بألماس، واسوار من المطاط الاسود.

وتحتوي حركة الساعة التي ظهر بها عمرو دياب في لبنان على ٧٢ ساعة احتياط.

وقد بلغ سعرها 510,000 دولار، أي ما يقرب من 15.717.776 جنيه مصري. مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيه.بحسب موقع “صدى البلد” المحلي

وكانت حفلة عمرو دياب في لبنان، هي الأولى للفنان المصري الملقب بـ “الهضبة” في البلاد منذ اثني عشر عاما.

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وبلغ سعر أرخص تذكرة للحفل، الذي طلب منظموه من الحضور ارتداء الأبيض، 60 دولارا. ما يعادل أكثر من خمسة ملايين وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية اليوم.وهو ما اثار الجدل بحسب بي بي سي عربي

في سياقٍ آخر ، أثارت الممثلة اللبنانية داليدا خليل، الشكوك مجدداً حول علاقتها بالفنان المصري عمرو دياب، بعد تصرفها في حفله ببيروت.

واتهم متابعو داليدا خليل، الفنانة بمحاولة إغراء عمرو دياب، لتصبح حبيبته بعد الفنانة المصرية دينا الشربيني.

وكانت داليدا نفت وجود علاقة بينها وبين الهضبة، وأكدت أنها تحبه كفنان فقط مثل بقية جمهوره، وذلك بعد ان التقيا في الساحل الشمالي، وانتشرت صور لهما وهو يحتضنها ويقبلها.