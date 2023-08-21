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لن تتخيلوا سعر ساعة “رولكس” التي ارتداها عمرو دياب في حفله بلبنان (صور)

كانت حفلة عمرو دياب في لبنان هي الأولى له في البلاد منذ اثني عشر عاما

كتب أنس السالم
سعر ساعة عمرو دياب في حفل لبنان
عمرو دياب في حفل لبنان
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وطن – أثار سعر ساعة الـ”رولكس” الفنان المصري عمرو دياب والتي ظهر يرتديها خلال حفله في لبنان قبل أيامٍ قليلة، جدلاً كبيراً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ولفت الفنان عمرو دياب الأنظار بساعة يد فخمة و أنيقة، حيث ظهر بساعة يد من براند رولكس ROLEX العالمي،.

عمرو دياب بساعة رولكس في حفل لبنان
عمرو دياب بساعة رولكس في حفل لبنان

واتسم التصميم بأن هيكل الساعة مصنوع من الذهب عيار ١٨ قيراط مع اطار مرصع بـ٣٦ قطعة ألماس، ومينا مرصع بألماس، واسوار من المطاط الاسود.

وتحتوي حركة الساعة التي ظهر بها عمرو دياب في لبنان على ٧٢ ساعة احتياط.

وقد بلغ سعرها 510,000 دولار، أي ما يقرب من 15.717.776 جنيه مصري. مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيه.بحسب موقع “صدى البلد” المحلي

بلغ سعر ساعة عمرو دياب في حفل لبنان 510,000 دولار
بلغ سعر ساعة عمرو دياب في حفل لبنان 510,000 دولار

وكانت حفلة عمرو دياب في لبنان، هي الأولى للفنان المصري الملقب بـ “الهضبة” في البلاد منذ اثني عشر عاما.

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وبلغ سعر أرخص تذكرة للحفل، الذي طلب منظموه من الحضور ارتداء الأبيض، 60 دولارا. ما يعادل أكثر من خمسة ملايين وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية اليوم.وهو ما اثار الجدل بحسب بي بي سي عربي

حفل عمرو دياب في لبنان
الحضور الضخم في حفل عمرو دياب في لبنان

في سياقٍ آخر ، أثارت الممثلة اللبنانية داليدا خليل، الشكوك مجدداً حول علاقتها بالفنان المصري عمرو دياب، بعد تصرفها في حفله ببيروت.

واتهم متابعو داليدا خليل، الفنانة بمحاولة إغراء عمرو دياب، لتصبح حبيبته بعد الفنانة المصرية دينا الشربيني.

وكانت داليدا نفت وجود علاقة بينها وبين الهضبة، وأكدت أنها تحبه كفنان فقط مثل بقية جمهوره، وذلك بعد ان التقيا في الساحل الشمالي، وانتشرت صور لهما وهو يحتضنها ويقبلها.

عمرو دياب يقبل داليدا خليل
عمرو دياب يقبل داليدا خليل

 

المصدرصدى البلد - مواقع التواصل

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