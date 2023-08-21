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رياضة

قيمة جوائز كأس العالم للسيدات بعد تتويج إسبانيا باللقب للمرة الأولى في تاريخها

لاعبات منتخب إسبانيا سيحصلن على جائزة 270 ألف دولار بعد تتويجهم بكأس العالم للسيدات 2023

كتب فارس أبو شيحة
قيمة جوائز كأس العالم للسيدات 2023
جوائز كأس العالم للسيدات 2023 بعد تتويج إسبانيا باللقب
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وطن- تُوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات 2023، للمرة الأولى في تاريخها، بعد تحقيق الفوز على المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف دون رد، في نهائي البطولة العالمية التي جمعت كلا الفريقين، الأحد، على أرض ملعب “الأولمبي”  في مدينة سيدني الأسترالية.

وسجل هدف التتويج  لصالح منتخب إسبانيا، داخل مرمى شباك المنتخب الإنجليزي للسيدات، عن طريق اللاعبة أولفا كارمونا في الدقيقة ال29.

تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات 2023

وكانت سيدات إسبانيا (لاروخا)، الأكثر تسديداً على شباك مرمى الفريق المنافس إنجلترا، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة، فيما استحوذت بنسبة 58% على الكرة في المباراة.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس منتخب إنجلترا للسيدات إلى 8 تسديدات، فيما استحوذت على الكرة بنسبة 42%.

منتخب إسبانيا
تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات 2023

قيمة جوائز كأس العالم للسيدات 2023

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن المنتخب الإسباني للسيدات سيحقق العائد المادي الكبير، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققته في البطولة العالمية.

كما وأردفت، ” ستحصل سيدات إسبانيا على مبلغ 270 ألف دولار. (245 مليون يورو) لكل لاعبة بعد تتويجهم بكأس العالم للسيدات، بينما سيحصل الوصيف إنجلترا على 195 ألف دولار (177 مليون يورو)”.

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منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا وجوائز كأس العالم للسيدات 2023

وتابعت، ” لاعبات المنتخب السويدي المتوج بالميدالية البرونزية صاحبة المركز الثالث، سيحصلن على جائزة مالية تقدر ب180 ألف دولار. ( 163 ألف يورو)، كما وسيحصل لاعبات أستراليا صاحبة المركز الرابع على جائزة مالية تقدر ب165 ألف دولار (149 ألف يورو)”.

ومن الجدير بالذكر، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد رصد جائزة مالية تقدر. ب125 مليون يورو، كمكافآت مالية للاعبات المشاركات في نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات 2023، التي استضافتها دولتي نيوزيلندا وأستراليا.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو الإسبانية

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