الإثنين, أغسطس 21, 2023
الرئيسيةالهدهد"فعلتها قبله".. تعليق مثير من نجيب ساويرس على رفض هشام قاسم دفع...
الهدهد

“فعلتها قبله”.. تعليق مثير من نجيب ساويرس على رفض هشام قاسم دفع الكفالة

المعارض المصري رفض دفع كفالة مالية مقابل إخلاء سبيله في واقعة سب القيادي بالحركة المدنية كمال أبو عيطة

كتب باسل سيد
نجيب ساويرس
- Advertisement -

وطن- بعد أن رفض المعارض المصري هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر دفع كفالة مالية مقابل إخلاء سبيله، في واقعة سب القيادي بالحركة المدنية كمال أبو عيطة، كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن مواجهته موقفا مماثلا.

البداية كانت مع إعلان قاسم رفض دفع الكفالة لإخلاء سبيله، قائلا في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا): “النيابة أفرجت عني بكفالة ٥٠٠٠ جنيه، طبعا ده بعدهم، أنا انضف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجالته وأجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوس”.

 

تعليق نجيب ساويرس

وتفاعل نجيب ساويرس مع تغريدة هشام قاسم، قائلا: “حصل معى موقف مماثل أثناء حكم الرئيس مبارك ورفضت الدفع أيضا”.

وأضاف: “أناشد النائب العام إلغاء الكفالة والإفراج عن (هشام قاسم). فخمسة آلاف جنيه لا تمنع من أي شيء لكن تجرح وتفتح الباب لتأويل أسباب القبض عليه”.

- Advertisement -

وكانت نيابة السيدة زينب، قد أحالت هشام قاسم، إلى قسم السيدة زينب لاحتجازه في حال أصر على رفض الامتثال لقرارها بإخلاء سبيله بكفالة خمسة آلاف جنيه.

جاء ذلك على ذمة البلاغ المُقدم ضده من القيادي بالحركة المدنية كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بالسب والقذف.

وقال المحامي جمال عيد، إن مأمور قسم السيدة زينب حضر بنفسه، واصطحب قاسم في سيارة ملاكي من النيابة إلى القسم، مشيرًا إلى أن قرار قاسم برفض دفع الكفالة يُلزم النيابة بإحالته إلى قسم السيدة زينب، ليتم احتجازه.

وأضاف أن رفض قاسم دفع الكفالة يعني أنه سيُحال إلى المحكمة لعرضه على قاضي المعارضات للبت في أمره، إما بتثبيت الكفالة أو إلغاءها أو حبسه.

الاستماع إلى أقوال هشام قاسم

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال قاسم في البلاغ رقم 5007 لسنة 2023، المقام من أبو عيطة على خلفية نشر قاسم منشورًا على حسابه الشخصي بفيسبوك، يتهمه فيه بالتسبب فى إهدار المال العام، وأنه تم اتهامه بإحدى قضايا الاختلاس الكبرى.

ووجهت النيابة، إلى هشام قاسم اتهامات السب والقذف وتعمُّد إزعاج الآخرين بوسيلة من وسائل الاتصالات، وهي الاتهامات التي رد عليها قاسم باتهام أبو عيطة بالسب والقذف، عارضًا صورة من منشور للأخير يتهم قاسم بالعمالة والعمل لصالح أجندات دول خارجية.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

“حكيم العرب”.. ماذا وراء الثناء الكبير لنجيب ساويرس على محمد بن زايد؟

الهدهد

نجيب ساويرس يحرج نظام السيسي وأذرعه الإعلامية بسبب أبو تريكة

الهدهد

نجيب ساويرس يدافع عن أبو تريكة وحمزة نمرة بتغريدة لافتة.. ماذا قال؟

الهدهد

هجوم العريش.. نجيب ساويرس يفضح جهل مصطفى بكري بعد وصلة تطبيل لإبراهيم العرجاني

الهدهد

نجيب ساويرس يسيء لابن سلمان.. هل يفاقم الأزمة بين ولي العهد والسيسي؟

الهدهد

بعد تعليق نجيب ساويرس.. قضية المصريين الـ10 المعتقلين في السعودية منذ 3 سنوات

الهدهد

ساويرس يظهر مع السوداني في العراق ويعلن عن مشروع عملاق (شاهد)

الهدهد

نجيب ساويرس يحرج نظام السيسي ضمنيا بسبب انهيار مصر للطيران

الهدهد

فيديو قرش الغردقة أخرج ساويرس عن شعوره ونجل مبارك دخل على الخط

الهدهد

ساويرس يقدم عرضا مغريا لـ المصارع الهارب أحمد بغدودة

حياتنا

نجيب ساويرس يكشف المستور في عيد ميلاد محمد رمضان.. خمور وصخب وعري (شاهد)

الهدهد

تعليق ناري من نجيب ساويرس على تصريح شقيقه سميح بوقف استثماراته في مصر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فضيحة في الكويت.. هذا ما حدث مع سيدة في حمام النساء في البنك وهرعت للشرطة (شاهد)

موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي والتشكيلة في دوري أبطال آسيا

ما السر وراء وضع ميغان ماركل لاصقة زرقها على معصمها الأيسر! (صور)

رد فعل مذهل للمصلين الفلسطينيين في واقعة اقتحام مسجد عقربا (فيديو)

وثائق تفضح مخطط رفعت الأسد للانقلاب على حافظ.. ما علاقة السعودية والمغرب؟

بحسب خبراء النفس.. لماذا تجعل اللحية الرجل يشعر بالجاذبية؟

من هو اللاعب موسى التعمري المتألق في الدوري الفرنسي الممتاز؟!

مواجهة حادة بين أتراك وسيدة أهانت مسلمة بسبب ردائها (شاهد)

الخليل تدخل الإشتباك بعملية موجعة قرب مستوطنة “كريات أربع” بعد عملية حوارة (شاهد)

الحسين ورجوة يبهران الأردنيين بهدية غير عادية لابنة الفنان متعب الصقار (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC