ظاهرة خطيرة في مصر.. فيديو مرعب لبيع المانجو بالإكراه على طريق صحراوي

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وطن- انتشر مقطع فيديو، أثار ضجة في مصر، بعدما أظهر بيع فاكهة المانجو على طريق سريعة بالإكراه على نحو مرعب.

وأظهر الفيديو، الذي التقط من داخل إحدى السيارات، عددا من الباعة وهو يصطفون على الطريق، وقد استحوذوا بعرباتهم المحملة بالمانجو على عدد كبير من حارات الطريق.

وبين الفيديو، إقدام الباعة على الهجوم على السيارات وإفزاع قائديها، في محاولة لإرغامهم على شراء المانجو بالإكراه، في مشهد وُصف بأنه ظاهرة خطيرة.

بيع المانجو بالإكراه.. باعة يروعون المارة على طريق "القاهرة الإسماعيلية الصحراوي" #العربية_مصر pic.twitter.com/N0KEIEyFmO — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) August 20, 2023

المانجو الإسماعيلاوي تحظى بشهرة عالمية

وتحظى محافظة الإسماعيلية بشهرة واسعة سواء على مستوى مصر أو قارة إفريقيا، من حيث تميز وجودة محصول المانجو بها.

وقبل أيام، انطلق مهرجان الإسماعيلية للمانجو 2023، في دورته الثانية، بحضور ممثلي السفارات الأجنبية؛ وذلك بهدف تسويق منتج المانجو على المستوى الدولي، وفتح آفاق استثمارية جديدة.

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ومدينة الإسماعيلية بها 139 نوعًا من المانجو، وأكثر الأنواع التي يتم استهلاكها 18 نوعا، منها نوعان من أكثر الأنواع التي يتم تصديرها إلي أوروبا هي المانجو “النعومي” و”الصديقة”، والتي تملك مواصفات عالمية، ويتراوح وزن الثمرة بين 350 و375 جرامًا.