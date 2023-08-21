طلبات للزواج من الأمير هاشم تنهال على الملكة رانيا بسبب هذه الصور رفقة الأميرة سلمى

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وطن- بعد زواج الأميرة إيمان والأمير الحسين على التوالي خلال الأشهر الأخيرة، وجدت العائلة المالكة في الأردن وقتاً لقضاء إجازة عائلية بسيطة، ووثقت الملكة رانيا العبدالله بعض هذه اللحظات السعيدة رفقة الملك عبدالله، والأمير هاشم، والأميرة سلمى.

وشاركت الملكة رانيا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” برفقة الملك عبدالله الثاني، وأبنائها الأمير هاشم والأميرة سلمى، وعلّقت: “أحلى الأوقات دائماً معكم”.

أطلت الملكة رانيا العبد الله بـ فستان أسود طويل ومن الصور الملفتة في المجموعة التي شاركتها الملكة، صورة الأمير هاشم وهو يحضن شقيقته الأميرة سلمى.

وكان واضحا في الصورة كمية المحبة والعاطفة المتبادلة بينهما.

الأمير هاشم بشكل ملحوظ، كان له تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى حسابات الملكة رانيا حيث تشارك صوراً له.

طلبات الزواج من الأمير هاشم تملأ حساب الملكة رانيا

عبر انستغرام، توالت المغازلات وطلبات الزواج من الأمير الشاب صاحب الـ 18 عاماً والذي دائما ما يظهر في إطلالات شبابية جميلة.

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ويجد متابعو حسابات الملكة رانيا العبد الله على إنستغرام، دعوات لمشاركة الأمير هاشم بشكل مستمر أو حتى طلب يده من والدته بطريقة مباشرة.

ومن التعليقات الطريفة في هذا السياق قالت إحداهن ” كثري من صور هاشم”.

وأضافت أخرى “احس الامير هاشم يشبه جاستن بيبر”.

وذكرت معلقة ثالثة مداعبة الملكة رانيا بتعليق طريف: “ياام حسين ليش تنزلين صور هاشم المرهقات راح يموتن”.

فيما استغربت إحداهن من الملكة رانيا نشر صور الأمير هاشم وكتبت “ليه ناشره صورت حبيبي؟؟”.

وقالت أخرى “احلا الاوقات لما تنزلي بوست فيه هاشم والله”.

وجاء في تعليق آخر “نقطة ضعفي الأناقة و الرقي،، يحميهم”.

أفراح العائلة الملكية في الأردن

هذا وكانت العائلة الملكية في الأردن، خلال الأشهر الأخيرة، على موعد من حفلي زفاف كلّ من الأميرة إيمان على الشاب الفنزويلي ذي الأصول اليونانية جميل ألكسندر ترميوتس في 12 آذار/مارس الماضي.

لاحقاً في الأول من يونيو، أقيمت مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، و‌رجوة آل سيف في اثنين من القصور الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

حيث عُقد القران في قصر زهران أعقبه حفل ومأدبة زفاف في قصر الحسينية.