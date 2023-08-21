ريال مدريد سيقدم عرضًا لا يقاوم لضم مبابي آخر أيام فترة الإنتقالات بهذا المبلغ

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وطن – زعم تقرير إخباري أن ريال مدريد الإسباني، سيقدم عرضًا لا يقاوم لضم كيليان مبابي في الأيام الأخيرة من من فترة الانتقالات.

ففي الوقت الذي بدا فيه أن التكهنات حول مستقبل كيليان مبابي تتلاشى، ذكر تقرير أن ريال مدريد يستعد لمحاولة نهائية لضمه.

يقال أن الفريق الإسباني سيرسل اقتراحًا نهائيًا إلى باريس سان جيرمان بين 29 أغسطس و1 سبتمبر، وذلك في نهاية فترة الانتقالات، مع عرض يعتقد أن قيمته تبلغ 120 مليون يورو (حوالي 130 مليون دولار).

ريال مدريد سيقدم عرضًا لا يقاوم لضم مبابي

وفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية، التي تؤكد أن الخطة تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس إدارة النادي، فإنّ المبلغ المقترح أقل مما كان يبحث عنه مجلس إدارة النادي الباريسي مقابل اللاعب الدولي الفرنسي، والذي كان حوالي 150 مليون يورو (حوالي 163 مليون دولار).وفق ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية

ومع ذلك، قد يكون العرض لا يقاوم. وسيترك هذا العرض باريس سان جيرمان في موقف صعب.

حيث يجب عليهم إما قبول المبلغ الذي عرضه ريال مدريد أو الاحتفاظ باللاعب للعام الأخير من عقده. مما يعني أنه قد يرحل مجانًا في عام 2024.

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وضع مبابي المعقد في باريس سان جيرمان

يواجه مبابي بداية صعبة للموسم.

فقد رفض باريس سان جيرمان في البداية السماح له بالتدريب مع زملائه ولم يكن إلا هذا الأسبوع الذي تمكن فيه من الانضمام إليهم.

ثم شارك في الشوط الثاني من مباراتهم يوم السبت ضد تولوز.

في المدرجات، يعبر المشجعون عن غضبهم من سلوكه. وحتى هددت إدارة النادي بعدم السماح له باللعب وإبقائه على دكة البدلاء حتى نهاية عقده.

ومع ذلك، تراجعوا الآن وسمحوا له بالعودة، لكن الأجواء في غرفة الملابس بعيدة عن المثالية.

في الوقت نفسه، يحتاج ريال مدريد بشكل عاجل إلى هداف للمنافسة ضد الأفضل في أوروبا.

على الرغم من أنه تم جلب خوسيلو، إلا أن الفريق يبحث عن شخص ذو جودة أعلى، ليدعمه كل من جود بيلينغهام، وفينيسيوس ورودريغو.

وفق التقرير، سيكون مبابي الجوهرة التي ستساعد النادي على المنافسة على أعلى مستوى في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتيح ترك العرض إلى اللحظة الأخيرة تجنب التفاوض الطويل بين ناديين لديهما علاقة سيئة مع بعضهما البعض. ولم يجريا محادثات بشأن المهاجم.