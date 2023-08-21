جيني هيرموسو عارية مع كأس العالم بعد القبلة الساخنة مع روبياليس (شاهد)

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وطن- فجّر رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، موجة انتقادات غير مسبوقة ضدّه بعد تقبيله لاعبة خط الوسط الإسبانية “جينيفر هيرموسو”، بطريقة مثيرة على شفتيها، بعد تتويج صاحبة الـ 33 عامًا بالميدالية الذهبية على هامش فوز الفريق في نهائي كأس العالم للسيدات على إنجلترا، الأحد.

كان روبياليس واقفاً على خشبة مسرح التتويج لحضور حفل توزيع جوائز FIFA بعد المباراة النهائية إلى جانب شخصيات بارزة أخرى، بما في ذلك رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والملكة الإسبانية ليتيتسيا ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

Video of the FA Spanish president kissing Jenni Hermoso. pic.twitter.com/P3ryJnK415 — 👽Simon is unavailable (@simonrmfc) August 21, 2023

ووثّق مقطع فيديو من البثّ الحي للحفل، روبياليس وهو يُعانق هيرموسو بطريقة غريبة، قبل أن يضع يديه على رأسها ثمّ تقبيلها على شفتيها على نحو غير مُتوقع. أنهى كل ذلك بالتربيت على ظهرها وهي تبتعد.

أول تعليق من جيني هيرموسو

في الفيديو المباشر على Instagram – الذي تم التقاطه في غرفة خلع الملابس في إسبانيا – أجابت هيرموسو على سؤال من إحدى زميلاتها التي قالت لها “ولكن ماذا كنت تفعلين يا أختي؟” لتردّ عليها: “لكن ماذا علي أن أفعل؟”

واليوم الإثنين، في البرنامج الإذاعي “El Tiempo de Juego” على Cadena COPE، تحدثت هيرموسو عن القبلة قائلة أنها “لم تتوقعها” ولكن “كان ذلك بسبب المشاعر السائدة في الوقت الحالي، لا يوجد شيء آخر هناك. ستكون مجرد حكاية [في ذلك الوقت]. أنا متأكد تمامًا من أنه لن يتم الحديث عنها أكثر من ذلك”.

For those looking for the Spanish Federation (RFEF) president kissing forward Jenni Hermoso on the lips during the medal presentation, here's the video pic.twitter.com/9lcNhbVGED — Aali (@Aali_fc) August 21, 2023

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اعتذار روباليس

ردا على سؤال من راديو “ماركا” عن حادثة هيرموسو، أجاب روبياليس: “القبلة مع جيني؟ هناك أغبياء في كل مكان. عندما يكون لدى شخصين لحظة من المودة دون أي أهمية، لا يمكننا الاستماع إلى البلاهة. نحن أبطال وأنا أبقى مع ذلك”.

كما اعتذر روبياليس عن القبلة المثيرة للجدل لجيني هيرموسو قائلا :”بالتأكيد كنت مخطئًا، لقد كانت لحظة أقصى قدر من الانغماس” .

وتابع “يجب أن أتعلم من هذا وأنه عندما تكون رئيسًا لمؤسسة لا تقل أهمية عن الاتحاد، عليك أن تكون أكثر حرصًا”.

🙏 Rubiales se disculpa por el polémico beso a Jenni Hermoso 🗣️ "Seguramente me he equivocado, fue un momento de máxima efusividad" 🗨 "Tengo que aprender de esto y que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación tiene que tener más cuidado" pic.twitter.com/wfuWN4ggEY — MARCA (@marca) August 21, 2023

هيرموسو تحتفل على طريقة ميسي

احتفلت نجمة المنتخب الإسباني بالفوز الثمين على المنتخب الإنجليزي بطريقة مثيرة وجذاّبة.

حيث نشرت صورة للطريقة الفريدة التي احتفلت بها باللقب العالمي في صباح أول يوم بعد التتويج.

Jenni Hermoso recreates Lionel Messi's World Cup dream Only those that have won the World Cup can create the pose yunno 😉 pic.twitter.com/i0inLZZTUl — Naija (@Naija_PR) August 21, 2023

واستلقت “هيرموسو” في غرفة نومها الخاصة على جانبها الأيمن، بينما كانت محتضنة الكأس العالمية بنفس الطريقة التي ظهر بها الأرجنتيني ليونيل ميسي أواخر العام الماضي بعد تتويجه بكأس العالم.

وغطّت الأوشام ذراعي اللاعبة صاحبة الـ 33 عاماً، بينما اكتفت بتغطية جسدها بحلفاف أبيض مع ابتسامة عريضة وساعة يد فارهة.