جيني هيرموسو عارية مع كأس العالم بعد القبلة الساخنة مع روبياليس (شاهد)

وطن- فجّر رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، موجة انتقادات غير مسبوقة ضدّه بعد تقبيله لاعبة خط الوسط الإسبانية “جينيفر هيرموسو”، بطريقة مثيرة على شفتيها، بعد تتويج صاحبة الـ 33 عامًا بالميدالية الذهبية على هامش فوز الفريق في نهائي كأس العالم للسيدات على إنجلترا، الأحد.

كان روبياليس واقفاً على خشبة مسرح التتويج لحضور حفل توزيع جوائز FIFA بعد المباراة النهائية إلى جانب شخصيات بارزة أخرى، بما في ذلك رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والملكة الإسبانية ليتيتسيا ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

ووثّق مقطع فيديو من البثّ الحي للحفل، روبياليس وهو يُعانق هيرموسو بطريقة غريبة، قبل أن يضع يديه على رأسها ثمّ تقبيلها على شفتيها على نحو غير مُتوقع. أنهى كل ذلك بالتربيت على ظهرها وهي تبتعد.

في الفيديو المباشر على Instagram – الذي تم التقاطه في غرفة خلع الملابس في إسبانيا – أجابت هيرموسو على سؤال من إحدى زميلاتها التي قالت لها “ولكن ماذا كنت تفعلين يا أختي؟” لتردّ عليها: “لكن ماذا علي أن أفعل؟”

واليوم الإثنين، في البرنامج الإذاعي “El Tiempo de Juego” على Cadena COPE، تحدثت هيرموسو عن القبلة قائلة أنها “لم تتوقعها” ولكن “كان ذلك بسبب المشاعر السائدة في الوقت الحالي، لا يوجد شيء آخر هناك. ستكون مجرد حكاية [في ذلك الوقت]. أنا متأكد تمامًا من أنه لن يتم الحديث عنها أكثر من ذلك”.

For those looking for the Spanish Federation (RFEF) president kissing forward Jenni Hermoso on the lips during the medal presentation, here's the video pic.twitter.com/9lcNhbVGED

— Aali (@Aali_fc) August 21, 2023