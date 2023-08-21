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جنس حرام ودعارة خلف ستار مراكز المساج بقطر.. الشرطة داهمتها وهذا ما وجدته

قالت وزارة الداخلية القطرية إن المقبوض عليهم ارتكبوا مخالفات يتعلق بعضها بالآداب العامة وأخرى بمخالفة الشروط والضوابط المحددة في ترخيصها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

كتب خالد الأحمد
جنس حرام ودعارة خلف ستار مراكز المساج بقطر.. الشرطة داهمتها وهذا ما وجدته
مراكز المساج بقطر
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وطن- ألقت الجهات المختصة في قطر القبض على 251 متهمًا، يعملون في محال “المساج” لارتكابهم مخالفات يتعلق بعضها بالآداب العامة، وأخرى بالشروط والضوابط المحددة في ترخيصها.

وانتشرت في الآونة الأخيرة، صالونات ومحلات ومراكز التدليك (المساج) في قطر، وبحسب الإعلانات الترويجية لها فهي تؤدي دوراً صحياً وتأهيلياً وعلاجياً لكثير من أمراض العصر، فضلاً عن البحث للراحة النفسية والاسترخاء من قبل البعض.

ولكن يشوب بعضها الغموض وتنتشر داخلها ممارسات وأفعال بعيدة عن الأخلاق بحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة على حسابها في موقع” إكس” –تويتر سابقاً- إن إدارة الأمن الوقائي في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في كل من وزارات (التجارة والصناعة البلدية العمل والصحة العامة)، قامت بحملات تفتيشية على محال التدليك “المساج” في الدولة.

وأسفرت الحملات عن القبض على 251 متهماً في تلك المحال، لارتكابهم مخالفات يتعلق بعضها بالآداب العامة وأخرى بمخالفة الشروط والضوابط المحددة في ترخيصها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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عدم الالتزام بالتعاميم الحكومية

وتنفذ وزارة التجارة والصناعة في قطر، حملات تفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة ومنها مراكز التدليلك ” المساج” وسبق أن أغلقتا عدداً من هذه المراكز في، العزيزية وبن عمران، وذلك لعدم الالتزام بتعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم الإلتزام بالإشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية وممارسة بعضها لنشاطات مشبوهة تتعلق بمخالفة الآداب العامة.

مراكز المساج بقطر
جنس حرام ودعارة خلف ستار مراكز المساج بقطر

مراكز مشبوهة

وأثنى قطريون على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” على خطوة وزارة الداخلية وضبطها لهذه المراكز التي تحول بعضها إلى بؤر للفساد والرذيلة.

وعلق “ماهر عبد الرحيم” في هذا السياق: “ما يُعرف بمراكز التدليك، وبعيداً عن تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية، وأغراضها الظاهرة والباطنة؛ هي مراكز مشبوهة، ومسارات عملها، وروادها.”

وأضاف أن “مآلات العلاقة التي تربط مرتاديها بموظفيها، تؤكد أنّها واجهات لأفعال تخدش الحياء، وتقود لعلاقات خارج إطار الزواج وبالتالي فحجب تراخيصها الحلّ”.

ودعت مغردة أخرى السلطات الأمنية “أن تأتي إلى الشارع التجاري في الوكرة حيث محلات المساج، وترى ما يجري فيها من تصرفات وأفعال مقززة ليست من عادات القطريين”.

وطالب “حسن يوسف البدر” بإغلاق محلات مايسمى المساج لأنها – كما قال- حرام شرعاً.

وعبر آخر عن اعتقاده بأن 99% من محلات المساج في الخليج أوكار دعارة، حسب وصفه.

واستدرك : “والله استغرب من رجال يرضى ان احد يلمس جسمه مع تلك الموسيقى والروائح”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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