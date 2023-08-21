الإثنين, أغسطس 21, 2023
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حياتنا

الحسين ورجوة يبهران الأردنيين بهدية غير عادية لابنة الفنان متعب الصقار (شاهد)

قامت غالية متعب الصقار بإهدائها رجوة والحسين أغنية بمناسبة زفافهما

كتب رفيف عبدالله
الحسين ورجوة يبهران الأردنيين بهدية غير عادية لابنة الفنان متعب الصقار (شاهد)
رجوة والحسين
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وطن- أرسل الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، رفقة زوجته الأميرة رجوة آل سيف، بهدية خاصة أنيقة، لابنة الفنان الأردني الراحل متعب الصقار في لفتة هاشمية جديدة، أثارت إعجاب الأردنيين.

وتميزت هدية الأمير الحسين وزوجته رجوة آل سيف، بالأناقة والبساطة، وهي عبارة عن قلادة، تم إرسالها مع مظروف مكتوب عليه “الحسين ورجوة”.

المناسبة مجهولة

كما طبع على علبة الهدية تصميم تاج مع أول حرفين من اسميهما الراء والحاء.

وكتب العروسان الجديدان لابنة متعب الصقار: “سعادة الآنسة غالية متعب الصقار المحترمة”.

الحسين ورجوة
هدية الحسين ورجوة

وتساءل الأردنيون عن مناسبة إهداء الأمير حسين وزوجته الأميرة رجوة، هذه الهدية الثمينة لابنة الفنان الراحل.

وخمن بعضهم أن تكون هذه اللفتة المتواضعة، تعبيراً عن امتنانهم بالأغنية التي قامت غالية متعب الصقار، بإهدائها لهما يوم زفافهما.

المصدررصد ومتابعة وطن

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