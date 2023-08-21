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حياتنا

التخدير فوق الجافية يزيد من مخاطر إصابة ابنك بالتوحد

"هناك علاقة بين التخدير فوق الجافية وخطر الإصابة باضطراب التوحد عند الأطفال".

كتب معالي بن عمر
التوحد
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وطن-ارتبط استخدام التخدير فوق الجافية والأوكسيتوسين أثناء الولادة باضطراب طيف التوحد (ASD) عند الأطفال، حيث أظهرت دراسة جديدة أنه قد يزيد من خطر الإصابة بالتوحد عند الأطفال، بحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

أوضح الباحثون أن “التخدير فوق الجافية واستخدام الأوكسيتوسين أثناء المخاض والولادة قد تم ربطهما سابقًا باضطراب طيف التوحد (ASD) لدى الأطفال. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذان الدواءان شائعان الاستخدام لهما ارتباطات تآزرية”.

مخاطر القيام بالتخدير فوق الجافية
تخدير فوق الجافية

التخدير فوق الجافية والأوكسيتوسين

تضمنت معطيات هذه الدراسة 205،994 ولادة مهبلية في جناح ولادة واحد في جنوب كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية). تم جمع المعلومات الطبية بين عامي 2008 و 2017 وتمت متابعة الأطفال حتى 31 ديسمبر 2021. تم استخدام انحدار كوكس لتقدير نسب المخاطر، وفق ما ترجمته “وطن“.

تم تشخيص 5،146 طفلاً يعانون من ASD

ضمن المجموعة ، تعرض 153،880 طفل (74.7٪) لمسكن الأم فوق الجافية و 117،808 (57.2٪) تعرضوا للأوكسيتوسين أثناء المخاض والولادة. تم تشخيص ما مجموعه 5146 طفل (2.5 ٪) مع ASD أثناء المتابعة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود علاقة بين تسكين الأم فوق الجافية وخطر الإصابة باضطراب التوحد عند الأطفال ، ويبدو أن الخطر أعلى إذا تم تناول الأوكسيتوسين أيضًا. لم يتم ربط التعرض للأوكسيتوسين بدون ارتباط بالتسكين فوق الجافية لخطر ASD عند الأطفال “.

ما هو التوحد؟

يتميز التوحد، أو “اضطراب طيف التوحد”، بنقص في التواصل الاجتماعي المرتبط بالمصالح المقيدة والمتكررة والقوالب النمطية.

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“على الرغم من تنوع الاضطرابات وقدرات الاندماج الاجتماعي شديدة التباين لهؤلاء الأشخاص ، فقد تم الاعتراف بالتوحد على أنه إعاقة في فرنسا منذ عام 1996، ويتطلب بحثًا متعدد التخصصات لفهم آلياته وتحسين إدارته”، تشرح كارولين بومبورك ، الممارس العام. وتضيف: “لا يوجد حاليًا علاج يمكن أن يشفي من مرض التوحد”.

تخدير فوق الجافية يسبب التوحد
تخدير فوق الجافية يسبب التوحد
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن

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