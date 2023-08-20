الأحد, أغسطس 20, 2023
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رياضة

نجم مانشستر سيتي لابورت يقترب من التوقيع مع النصر السعودي

النصر السعودي توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب لابورت للقدوم إلى النادي هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
مدافع مانشستر سيتي لابورت
النصر السعودي يوقع مع اللاعب لابورت
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وطن- أفادت تقارير صحفية سعودية، عن قرب نادي النصر السعودي من التوقيع مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لابورت، في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وقالت صحيفة (الرياضية) السعودية، بأن النصر السعودي اتفق بشكل نهائي مع النجم الإسباني إيميرك لابورت مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم قادمة. ( أي حتى صيف عام 2026).

توقيع لابورت مع النصر السعودي

وبينت الصحيفة، بأن اللاعب إيميرك لابورت سيصل إلى العاصمة السعودية. (الرياض)، خلال اليومين المقبلين من أجل توقيع العقود مع نادي النصر السعودي.

كما وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة X، ” أتافيو إلى النصر السعودي، ها نحن نؤكد. تم التوصل إلى اتفاق شفهي على 60 مليون يورو، قيمة شرط الإفراج”.

وتابع الإيطالي رومانو، ” النصر سيدفع 60 مليون يورو. ليس مرة واحدة، ولكن بأقساط مختلفة، في انتظار التحقق  من تفاصيل العقود، ثم وقت السفر والعلاج”.

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إيميرك لابورت
النصر السعودي يتوصل لاتفاق بشكل نهائي مع اللاعب لابورت

صفقات النصر السعودي في سوق الانتقالات

وكان فريق النصر السعودي (العالمي)، قد أبرم العديد من الصفقات القوية في سوق انتقالات الصيفية الحالية التي أوشكت على الإغلاق، لعل أبرزهم مارسيلو بروزفيتش. وسكيو فوفانا وأليكس تيليس وساديو ماني وغيرهم.

ولا يمر النصر السعودي في أفضل أحواله في منافسات الدوري السعودي الممتاز روشن، بعد تعرضه للخسارة في المباراتين الماضيتين أمام الاتفاق والتعاون.

كما ويحتل النصر السعودي المركز ال15 من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن. بدون أي نقاط، بفارق 6 نقاط  عن اتحاد جدة السعودي بطل الدوري الممتاز للموسم المنصرم المتصدر.

مانشستر سيتي
النصر السعودي يقترب من التوقيع مع المدافع لابورت

وسيواجه النصر السعودي تحت قيادة الدون البرتغالي رونالدو، الثلاثاء. أمام شباب الأهلي الإماراتي في منافسات دوري أبطال آسيا الفاصلة، التي ستجمع كلا الفريقين على ملعب (جامعة الملك سعود).

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر + الصحيفة الرياضية السعودية

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