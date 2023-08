نجم مانشستر سيتي لابورت يقترب من التوقيع مع النصر السعودي

- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية سعودية، عن قرب نادي النصر السعودي من التوقيع مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لابورت، في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وقالت صحيفة (الرياضية) السعودية، بأن النصر السعودي اتفق بشكل نهائي مع النجم الإسباني إيميرك لابورت مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم قادمة. ( أي حتى صيف عام 2026).

وبينت الصحيفة، بأن اللاعب إيميرك لابورت سيصل إلى العاصمة السعودية. (الرياض)، خلال اليومين المقبلين من أجل توقيع العقود مع نادي النصر السعودي.

كما وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة X، ” أتافيو إلى النصر السعودي، ها نحن نؤكد. تم التوصل إلى اتفاق شفهي على 60 مليون يورو، قيمة شرط الإفراج”.

Otávio to Al Nassr, here we go! Verbal agreement reached on €60m release clause fee value 🟡🔵🇸🇦

Al Nassr to pay €60m package not in one solution but different installments; waiting to check details on contracts then time for travel and medical.

It’s record sale for FC Porto. pic.twitter.com/NHBs85QYyb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023