الأحد, أغسطس 20, 2023
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حياتنا

ميريام فارس تهزّ مؤخرتها برقصة مثيرة أمام آلاف في السعودية وتشعل جدلاً! (فيديو)

كانت ميريام فارس أحيث قبل ذلك حفلاً فنياً في سلطنة عمان

كتب أنس السالم
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وطن – تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لقطاتٍ وصفت بالجريئة، من حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس في السعودية، الجمعة الماضية، ضمن فعاليات “موسم الجيمرز” .

وأطلت ميريام فارس مرتديةً “جامبسوت” أسود لامع ضيق، بتصميم كمّ واحد، والأخر بحمالات، من تصميم “جان بيير خوري”.

وفي مقطع فيديو، ظهرت ميريام فارس وهي تستعرض جسدها بإثارة، على المسرح، وأخذت تؤدي رقصة المؤخرة بجرأة أمام الحضور .

وأثارت حركات ورقص ميريام فارس الجدل بين المغردين.

وقال المغرد والكاتب السعودي تركي الشلهوب: “ألا يوجد رجل في النظام يملك ذرة شرفٍ أو غيرة يقف في وجه هذا السقوط؟ ألا يوجد عالم فيما يُسمى هيئة كبار العُلماء يخاف الله يقف ويقول كلمة حق؟ أين السديس الذي يقول أن المملكة ليس فيها ما يغضب الله؟!حسبنا الله ونعم الوكيل.”

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بينما قالت المغردة نورة الحربي: “السخافة وبذاءة الكلام تجتمع في حفل ميريام فارس السخافة والغَبَاوَة تنبعث من أفعالهم وكلماتهم وهم لم يقدموا للمجتمع سوى الإنحلال وهدم الثقافات وهذه ما يريده تركي آل الشيخ”.

وعبّرت ميريام فارس عن سعادرتها بإحياء الحفل في السعودية، وقالت عبر منصة X: “من اروع الحفلات الي عملتها بحياتي . صوت الجمهور السعودي ما عم يطلع من راسي و قلبي بحبكن كتير “.

وكانت ميريام فارس أحيث قبل ذلك حفلاً فنياً في سلطنة عمان، ونشرت عدة مقاطع لحفلها على مسرح المروج الذي نظمته بلدية ظفار ضمن فعاليات خريف ظفار ٢٠٢٣، حيث أشعلت الأجواء بالرقص والدلع والتطبيل.

ميريام فارس تشعل حفلها في سلطنة عمان بالدلع والغنج وهكذا حاولت ستر جسدها العاري
ميريام فارس في سلطنة عمان

على صعيدٍ آخر، حققت ميريام فارس نجاحا كبيرا مع الفنان محمد منير في “ديو الساحل الشمالي” والذي طرح منذ أيام.

 

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المصدررصد وطن - انستغرام

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