ميريام فارس تهزّ مؤخرتها برقصة مثيرة أمام آلاف في السعودية وتشعل جدلاً! (فيديو)

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وطن – تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لقطاتٍ وصفت بالجريئة، من حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس في السعودية، الجمعة الماضية، ضمن فعاليات “موسم الجيمرز” .

وأطلت ميريام فارس مرتديةً “جامبسوت” أسود لامع ضيق، بتصميم كمّ واحد، والأخر بحمالات، من تصميم “جان بيير خوري”.

وفي مقطع فيديو، ظهرت ميريام فارس وهي تستعرض جسدها بإثارة، على المسرح، وأخذت تؤدي رقصة المؤخرة بجرأة أمام الحضور .

وأثارت حركات ورقص ميريام فارس الجدل بين المغردين.

وقال المغرد والكاتب السعودي تركي الشلهوب: “ألا يوجد رجل في النظام يملك ذرة شرفٍ أو غيرة يقف في وجه هذا السقوط؟ ألا يوجد عالم فيما يُسمى هيئة كبار العُلماء يخاف الله يقف ويقول كلمة حق؟ أين السديس الذي يقول أن المملكة ليس فيها ما يغضب الله؟!حسبنا الله ونعم الوكيل.”

ألا يوجد رجل في النظام يملك ذرة شرفٍ أو غيرة يقف في وجه هذا السقوط؟ ألا يوجد عالم فيما يُسمى هيئة كبار العُلماء يخاف الله يقف ويقول كلمة حق؟ أين السديس الذي يقول أن المملكة ليس فيها ما يغضب الله؟! حسبنا الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/ONnJJELabS — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 20, 2023

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بينما قالت المغردة نورة الحربي: “السخافة وبذاءة الكلام تجتمع في حفل ميريام فارس السخافة والغَبَاوَة تنبعث من أفعالهم وكلماتهم وهم لم يقدموا للمجتمع سوى الإنحلال وهدم الثقافات وهذه ما يريده تركي آل الشيخ”.

السخافة وبذاءة الكلام تجتمع في حفل #ميريام_فارس السخافة والغَبَاوَة تنبعث من أفعالهم وكلماتهم وهم لم يقدموا للمجتمع سوى الإنحلال وهدم الثقافات وهذه ما يريده تركي آل الشيخ#طياره_الخرفان #صلاح_اتحادي pic.twitter.com/jJeuthIBrp — نورة الحربي (@n_alharbi112) August 19, 2023

وعبّرت ميريام فارس عن سعادرتها بإحياء الحفل في السعودية، وقالت عبر منصة X: “من اروع الحفلات الي عملتها بحياتي . صوت الجمهور السعودي ما عم يطلع من راسي و قلبي بحبكن كتير “.

من اروع الحفلات الي عملتها بحياتي😍صوت الجمهور السعودي ما عم يطلع من راسي و قلبي 💚بحبكن كتير 💚 https://t.co/FksmqDNK8C — Myriam Fares (@myriamfares) August 19, 2023

وكانت ميريام فارس أحيث قبل ذلك حفلاً فنياً في سلطنة عمان، ونشرت عدة مقاطع لحفلها على مسرح المروج الذي نظمته بلدية ظفار ضمن فعاليات خريف ظفار ٢٠٢٣، حيث أشعلت الأجواء بالرقص والدلع والتطبيل.

على صعيدٍ آخر، حققت ميريام فارس نجاحا كبيرا مع الفنان محمد منير في “ديو الساحل الشمالي” والذي طرح منذ أيام.