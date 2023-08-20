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رياضة

موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس والتشكيلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس
أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
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وطن- ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان، مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، الاثنين، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، على ملعب (سيلهورست بارك)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة أرسنال ضد كريستيال بالاس

كما وبتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الثامنة مساءً.

معلق مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة أرسنال وكريستال بالاس، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

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كما وستنقل المباراة بين كلا الفريقين على قناة (beIN Sports Premium 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (عرب سات) 12379. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 3/2.

تشكيلة أرسنال ضد كريستال بالاس

وسيدخل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه كريستال بالاس، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع التشكيلة: يوريان تيمبز، ويليام ساليبا، بن وايت، يعقوب بارتي.

أرسنال ضد كريستال بالاس
مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

خط الوسط: كاي هافرتز، ديكلان رايس، مارتين أوديغارد.

مركز الهجوم: غابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا، إيدي نيكيتاه.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وجاء فريق أرسنال (المدفعجية) في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدرين برايتون ومانشستر سيتي.

كما وآتى فريق كريستال بالاس في المركز الثامن برصيد 3 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + أرسنال تويتر + كريستال بالاس تويتر

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