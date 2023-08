موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس والتشكيلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

- Advertisement -

وطن- ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان، مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، الاثنين، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، على ملعب (سيلهورست بارك)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وبتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

