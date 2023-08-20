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من هي العراقية التي هاجمت سلوان موميكا بمطفأة الحريق؟ (فيديو)

بحسب فيديو متداول بدت امرأة وهي تركض نحو موميكا وترشه بمحتوى مطفأة كانت بيدها قبل أن يعترضها عناصر من الشرطة ويسيطرون عليها

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
من هي العراقية التي هاجمت سلوان موميكا بمطفأة الحريق؟
عراقية هاجمت سلوان موميكا

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العربية والغربية بتداول مقطع فيديو يظهر إمرأة حاولت مهاجمة المتطرف العراقي “سلوان موميكا”، أثناء محاولته حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وبحسب الفيديو الذي رصدته” وطن” بدت امرأة وهي تركض نحو موميكا وترشه بمحتوى مطفأة كانت بيدها وبدا أنه مسحوق أبيض.

قبل أن يعترضها عناصر من الشرطة ويسيطرون عليها وتم اقتيادها بعنف بعيداً عن المكان.

ووفقًا لمراسل “TV4 Nyheternas” انتهى التجمع العام على الفور، وذكرت الشرطة أنه تم القبض على المرأة للاشتباه في ارتكابها “أعمال عنف” و”تعكير صفو السلم” وتمت مصادرة طفاية الحريق وهي جزء من التحقيق.

وزعم المتحدث باسم الشرطة، أن السيدة أخلت بالنظام العام وسيتم احتجازها والاستماع إليها عن دوافع ما قامت به، وفي الأثناء لم يتم نقل أي شخص إلى المستشفى بسبب الواقعة.

وتم فحص ضباط الشرطة الذين تعرضوا لمسحوق طفاية حريق من قبل الطاقم الطبي في الموقع، حسبما كتبت الشرطة على موقعها على الإنترنت.

كما ذكرت الشرطة أن جريمة التحريض ضد مجموعة من الناس ستخضع لمزيد من التحقيق في إشارة إلى المتطرف سلوان موميكا.

ونفذ سلوان موميكا ، الذي يقف وراء عدة عمليات حرق للمصاحف في السويد ، يوم الجمعة ، حرق مصحف آخر خارج السفارة الإيرانية في ليدينغو.

هاجمت رنا جورج حنا سلوان موميكا
هاجمت رنا جورج حنا سلوان موميكا

العراقية التي هاجمت موميكا هي “رنا جورج حنا”

وذكر ناشطون أن السيدة التي هاجمت المدعو سلوان موميكا، هي امرأة عربية عراقية، اسمها رنا جورج حنا. مسيحية كلدانية عراقية، تقطن في السويد منذ 5 سنوات، وتم اعتقالها لساعات من قبل الشرطة السويدية التي لم تستطع توقيفها بتهمة معينة.

وبحسب موقع “svt” رفعت شرطة الأمن يوم، الخميس، مستوى التهديد ضد السويد من ثلاث إلى أربع على مقياس من خمس نقاط.

ويرجع السبب ، من بين أمور أخرى ، وفقًا للموقع إلى أن خطر الأعمال الهجومية ضد البلاد قد ازداد نتيجة لحرق المصاحف في العام الماضي.

المصدريوتيوب، TV4 Nyheternas، موقع svt، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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