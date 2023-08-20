فيلم إباحي وسط بغداد يثير غضب العراقيين (فيديو)

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وطن- تفاجأ أهالي العراق، بعرض فيلم “إباحي”، على إحدى الشاشات الإعلانية الضخمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشاشات الإعلانية الضخمة في ساحة عقبة بن نافع بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد، تم تهكير إحداها وعرض فيلم إباحي عليها.

وأثار الحدث استياء السكان، وقامت الجهات المعنية إلى إطفاء جميع شاشات العرض الإعلامية بشكل تام في بغداد.

وأكد مصدر أمني أن القوات الأمنية في العراق اتخذت إجراءات أمنية مشددة عقب عملية التهكير.

وقال المصدر إنه يجري فحص جميع الشاشات ومنافذ الادخال ، بغية الوصول الى الشخص الذي يقف وراء عملية التهكير.