عندما يندمج الصوت العماني والفلسطيني.. فراس المعشري ودانا كنعان يثيران تفاعل العمانيين

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وطن- أعاد المطرب العماني فراس المعشري بالتعاون مع الفلسطينية المقيمة في السلطنة، دانا كنعان، غناء الأغنية الشهيرة “كرمال الحبّ” على طريقتهما الخاصة ما أثار تفاعل العمانيين.

وتألق المغنيان، خلال مقطع كليب مسجّل للأغنية مدّته دقيقة ونصف، بخامات صوت رائعة. وعلى مستوى الملابس كان الزيّ الفلسطيني حاضراً بقوّة مع لمسة عمانية واضحة.

وأغنية “كرمال الحب” الشهيرة التي لاقت تفاعلا كبيرا منذ إطلاقها عام 2021، تعود في الأساس للمطرب أنس طباش وغزل غريب.

ومن كلمات الأغنية الشهيرة: “يهون السهر كرمال الحب.. لو انسى النوم عمري ما انساك.. طبع الوفا بدمي سرى .. لو تطلب روحي الروح تفداك

“أنا لو قلبي دق.. دوم تا تا تك دوم تك.. عيونك عند الحق بدمي أفديها.. لو تسمع قلبي رح تفهم حبي ..وتنسى هالغربة ومنك تمحيها .. وحياتك عندي ما تفيد العندة ما بزرع وردة.. وانسى أسقيها”

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فراس المعشري وهو الذي يعرفه العمانيون بصوته العذب الجميل، لم يغب عنه ارتداء الشال أو المِصرّ العماني بألوان زاهية فوق رأسه، مع الشال الفلسطيني المشهور بالأبيض والأسود على كتفيه.

بالمقابل وبصوت رقيق مع غنّتها التي تميزها عن غيرها، أبدعت دانا كنعان في استكمال ما بدأه المعشري من “كرمال الحبّ”.

وبطلّة فلسطينية تقليدية، قرّرت “دانا” ارتداء الثوب المجدلاوي الرائع بلونيه الأسود والقرمزي المطرّز بدقة متناهية.

وشاركت كنعان كليب الأغنية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وكذلك فعل فراس المعشري.

حيث احتفى متابعوهما بشكل كبير مع هذا النغم الجديد الذي يجمع -في تعاون نادر- الصوت الفلسطيني العماني.