الأحد, أغسطس 20, 2023
الرئيسيةالهدهدعندما يندمج الصوت العماني والفلسطيني.. فراس المعشري ودانا كنعان يثيران تفاعل العمانيين
الهدهد

عندما يندمج الصوت العماني والفلسطيني.. فراس المعشري ودانا كنعان يثيران تفاعل العمانيين

الفلسطينية المقيمة في السلطنة دانا كنعان، والفنان العماني فراس المعشري أبدعا في تقديم الأغنية بشكل جديد رائع لمس قلوب العمانيين وحاز تفاعلا واسعا

كتب سالم حنفي
عندما يندمج الصوت العماني والفلسطيني.. فراس المعشري ودانا كنعان يثيران تفاعل العمانيين
فراس المعشري ودانا كنعان
- Advertisement -

وطن- أعاد المطرب العماني فراس المعشري بالتعاون مع الفلسطينية المقيمة في السلطنة، دانا كنعان، غناء الأغنية الشهيرة “كرمال الحبّ” على طريقتهما الخاصة ما أثار تفاعل العمانيين.

وتألق المغنيان، خلال مقطع كليب مسجّل للأغنية مدّته دقيقة ونصف، بخامات صوت رائعة. وعلى مستوى الملابس كان الزيّ الفلسطيني حاضراً بقوّة مع لمسة عمانية واضحة.

وأغنية “كرمال الحب” الشهيرة التي لاقت تفاعلا كبيرا منذ إطلاقها عام 2021، تعود في الأساس للمطرب أنس طباش وغزل غريب.

ومن كلمات الأغنية الشهيرة: “يهون السهر كرمال الحب.. لو انسى النوم عمري ما انساك.. طبع الوفا بدمي سرى .. لو تطلب روحي الروح تفداك

“أنا لو قلبي دق.. دوم تا تا تك دوم تك.. عيونك عند الحق بدمي أفديها.. لو تسمع قلبي رح تفهم حبي ..وتنسى هالغربة ومنك تمحيها .. وحياتك عندي ما تفيد العندة ما بزرع وردة.. وانسى أسقيها”

- Advertisement -
عندما يندمج الصوت العماني والفلسطيني.. فراس المعشري ودانا كنعان يثيران تفاعل العمانيين
فراس المعشري ودانا كنعان

فراس المعشري وهو الذي يعرفه العمانيون بصوته العذب الجميل، لم يغب عنه ارتداء الشال أو المِصرّ العماني بألوان زاهية فوق رأسه، مع الشال الفلسطيني المشهور بالأبيض والأسود على كتفيه.

بالمقابل وبصوت رقيق مع غنّتها التي تميزها عن غيرها، أبدعت دانا كنعان في استكمال ما بدأه المعشري من “كرمال الحبّ”.

وبطلّة فلسطينية تقليدية، قرّرت “دانا” ارتداء الثوب المجدلاوي الرائع بلونيه الأسود والقرمزي المطرّز بدقة متناهية.

وشاركت كنعان كليب الأغنية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وكذلك فعل فراس المعشري.

حيث احتفى متابعوهما بشكل كبير مع هذا النغم الجديد الذي يجمع -في تعاون نادر- الصوت الفلسطيني العماني.

المصدريوتيوب، انستجرام، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

صدمة فتاة بوسنية بعد معرفتها هذا الأمر عن الزواج في سلطنة عمان (فيديو)

الهدهد

الهيدروجين الأخضر يبشر العمانيين بمستقبل مذهل.. ماذا عن دول الخليج الأخرى؟

الهدهد

وفاة مأساوية لأردني في السلطنة.. افتدى ابنه بنفسه وإجازة تحولت لكابوس (شاهد)

الهدهد

تمثالا السلطان هيثم وزوجته من الشوكولاتة يبهران العمانيين.. تحفة فنية مُتقنة

الهدهد

سرير السلطان قابوس وآية قرآنية داخل طائرته التي جاب بها العالم (فيديو)

حياتنا

من مرتفعات صلالة.. لينا خالد تحتسي “الكرك” في هذه المنطقة الجبلية ليلاً

الهدهد

بالكمّة العمانية.. أحدث ظهور للسلطان هيثم بن طارق من ألمانيا

الهدهد

عمانيات يرمين رجالاً يرقصون بالكراسي في ظفار.. فيديو مثير فجر الجدل

حياتنا

إطلالة لينا خالد المثيرة من صلالة بالثوب الظفاري تثير حفيظة العمانيين

الهدهد

فخامة سلطانية منقطعة النظير.. عرض إحدى سيارات السلطان قابوس في مهرجان شعبي (شاهد)

الهدهد

تهور سائق كاد يتسبب بكارثة وفيديو فجر الغضب من سلطنة عمان

الهدهد

“مُخزية”.. مقاطع الرقص من مهرجان صلالة تفجر غضب إعلامي عُماني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صورة نادرة للأميرة إيمان بنت الحسين وهي طفلة تثير إعجاب الأردنيين

ميريام فارس تهزّ مؤخرتها برقصة مثيرة أمام آلاف في السعودية وتشعل جدلاً! (فيديو)

السعودية.. رقص فاضح وحركات جنسية داخل أحد اللاونجات (فيديو)

مسؤول بطالبان يمارس الجنس مع حارسه.. فيديو فضيحة الملا أحمد أخوند

صدمة فتاة بوسنية بعد معرفتها هذا الأمر عن الزواج في سلطنة عمان (فيديو)

أول ملكة لإسبانيا منذ قرنين.. جمال ساحر للأميرة ليونور بالزي العسكري

مفاجأة إيلون ماسك .. هكذا سيعيد “العصفور الأزرق” إلى شعار منصة X

علماء النفس يكشفون سبب رغبة الناس في الزواج في الأربعينيات من العمر

ابنة عمرو دياب غاضبة جداً بسبب فتاة أثداءها صغيرة مثلها (فيديو)

الهيدروجين الأخضر يبشر العمانيين بمستقبل مذهل.. ماذا عن دول الخليج الأخرى؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC