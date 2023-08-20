الأحد, أغسطس 20, 2023
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حياتنا

علماء النفس يكشفون سبب رغبة الناس في الزواج في الأربعينيات من العمر

"قد يكون الأشخاص في هذا العمر أكثر وعياً بخياراتهم".

كتب معالي بن عمر
الزواج في الـ40 من العمر
الزواج في الـ40 من العمر
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وطن-تطور المفهوم التقليدي للزواج المبكر في العقود الأخيرة، بحيث أصبح يختار المزيد من الناس الانتظار حتى الأربعينيات من العمر قبل اتخاذ خطوة نهائيّة نحو الزواج. أدى هذا التغيير في اتجاهات الزفاف إلى زيادة الفضول حول الأسباب الكامنة وراء هذا الاختيار.

كشف موقع “مينتي أسومبروسا” الإسباني، سبب رغبة الناس في الزواج في الأربعينيات من العمر، من منظور نفسي. يمكن لفهم الدوافع وراء هذا القرار أن يلقي الضوء على كيفية تطور المواقف تجاه الزواج.

1. التركيز على التنمية الشخصية

أحد الأسباب الأساسية وراء اختيار الزواج في الأربعينيات هو التركيز على التطوير الشخصي والمهني. في هذه المرحلة من الحياة ، تمكن الكثير من الناس من تأسيس حياتهم المهنية وتحقيق أهداف شخصية معينة. من خلال الانتظار حتى سن 40 للزواج ، لديهم فرصة للتركيز على نموهم والوعي الذاتي قبل الالتزام بعلاقة زواج.

  • التركيز على التنمية الشخصية والنضج العاطفي أساسيان

يمكن للخبرات والتحديات التي تمت مواجهتها حتى هذه المرحلة من الحياة أن تساهم في زيادة الوضوح حول ما هو مطلوب في الشريك وفي العلاقة. يمكن أن يؤدي هذا النضج العاطفي إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة وإلى علاقات أقوى وأكثر صحة.

2. الاستقرار الاقتصادي والعاطفي

يأتي الزواج بمسؤوليات مالية وعاطفية ، وينتظر الكثير من الناس حتى الأربعينيات من العمر للتأكد من أنهم على أساس ثابت في كلا المجالين. في هذه المرحلة ، من المرجح أن يكون لديهم أساس مالي متين ، يمكن أن يمنحهم الأمان من حيث التخطيط للمستقبل والقدرة على إعالة الأسرة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

  • الاستقرار الاقتصادي والعاطفي ضروري لبناء أساس متين.

غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يتزوجون في الأربعينيات من العمر قد تجاوزوا الشكوك المالية الماضية واكتسبوا فهمًا أقوى لمشاعرهم واحتياجاتهم. يمكن أن يساهم ذلك في علاقة أكثر مساواة والقدرة على مواجهة التحديات معًا.

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3. ابحث عن علاقة عميقة وذات مغزى

مع تقدم الناس في العمر ، قد يكونون أكثر تركيزًا على إيجاد علاقة عاطفية عميقة وذات مغزى في علاقاتهم. بعد أن جربوا العلاقات السابقة وتعلموا منها ، قد يبحثون عن علاقة توفر إحساسًا أعمق بالرفقة والدعم.

  • البحث عن اتصال حقيقي هو عامل محفز.

قد يكون الأشخاص الذين يقررون الزواج في الأربعينيات من العمر أكثر استعدادًا لاستثمار الوقت في بناء علاقة قوية ودائمة. يمكن أن يؤدي هذا البحث عن اتصال حقيقي إلى علاقات أكثر إرضاءً واستمرارية في الزواج.

4. تطور توقعات الزواج

في العقود الماضية ، كان الزواج المبكر يعتبر في كثير من الأحيان أولوية اجتماعية. ومع ذلك ، فقد تطورت التوقعات بشأن الزواج مع تزايد تقدير المجتمع للاستقلالية والوفاء الشخصي. الأشخاص الذين ينتظرون حتى الأربعينيات من العمر قد يتحدون التوقعات التقليدية ويختارون مسارًا أكثر انسجامًا مع قيمهم ورغباتهم.

  • يعكس تطور توقعات الزواج تغيراً ثقافياً.

قد يكون الأشخاص في هذا العمر أكثر وعياً بخياراتهم ومستعدون لاتخاذ قرارات تسمح لهم بالعيش بشكل أصيل ، حتى لو كان ذلك يعني الابتعاد عن التوقعات التقليدية.

هل من الطبيعي أن أتزوج في الأربعينيات في مجتمع اليوم؟
نعم ، في مجتمع اليوم ، أصبح الزواج في الأربعينيات أكثر شيوعًا وقبولًا. لقد تطورت المواقف تجاه الزواج ، ويعطي الكثير من الناس الأولوية للاستقرار الشخصي والعاطفي قبل الالتزام.

ما هي فوائد الزواج في الأربعينيات من العمر؟

تشمل الفوائد النضج العاطفي والاستقرار المالي والعاطفي والبحث عن اتصال أعمق. غالبًا ما يكون لدى الأشخاص في هذه المرحلة من الحياة فهم أكبر لأنفسهم وما يبحثون عنه في العلاقة.

ما هي التحديات التي يمكن أن تنشأ عند الزواج في الأربعينيات من العمر؟

قد تشمل بعض التحديات الاختلافات في الحياة والأهداف الشخصية ، وكذلك إمكانية مواجهة الأحكام الاجتماعية أو الأسرية بسبب اختيار الزواج في سن متأخرة.

كيف يمكن أن يؤثر على الأبناء إذا تزوج المرء في الأربعينيات؟

يمكن للأطفال الاستفادة من الوالدين الناضجين والمستقرين عاطفياً. ومع ذلك ، من المهم التواصل بصراحة وصدق مع الأطفال بشأن القرار وتوقعات الأسرة.

المصدرمينتي أسومبروسا-ترجمة وتحرير وطن

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