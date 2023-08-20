عروس لبنانية تنهار يوم زفافها وسط الشارع.. أخو العريس قتل شقيقها لسبب تافه!

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وطن- تحول عرس في مدينة طرابلس، شمال لبنان، إلى كارثة بعد أن أقدم شقيق العريس على قتل شقيق العروس برصاصة في صدره لسبب صادم، بعد نشوب خلاف بينهما على من سيوصل العروسين بسيارته إلى منزلهما، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية وشهود عيان.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان إن “مؤمن بيروتي” سقط قتيلا باطلاق نار، بسبب خلاف عائلي، أثناء زفة عرس في أبي سمراء – طرابلس أو ما يٌعرف بالفاردة، وحضرت الأجهزة الأمنية وأوقفت عددا من المتورطين بالإشكال.

وتحدثت المعلومات عن وقوع اشتباك مسلح بين عناصر “المخابرات” وشبان آخرين، خلال عملية الدهم التي أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

#لبنان.. #عرس يتحول إلى مأتم بعد قيام أخ العريس بقتل أخ العروس أثناء زفافهما بمدينة #طرابلس pic.twitter.com/69DXKBXcp0 — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) August 20, 2023

فيديو وثق الجريمة

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة الجريمة، وبدت العروس وسط عدد من المدعوين بثوب الزفاف وسط الشارع.

وبدا تجمهر حول سيارة سوداء فيما شوهدت العروس وهي تنهار وسط الشارع، على حد وصف أحد الشهود، الذي شرح المشهد المؤلم الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الانستقرام.

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وفي تفاصيل الحادثة المؤلمة التي تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه لدى نزول العروس من منزل ذويها في “دوار ناجي” بمحلة أبي سمراء.

وأثناء وصول فرقة الزفة المسؤولة على إدارة الاحتفال في الشارع؛ حيث مبنى العروس السكني، قرر شقيق العروس أن تصعد معه في سيارته لنقلها.

لكن شقيق العريس رفض ما طلبه شقيق العروس، فوقع الخلاف الذي تحول إلى شجار، وتطور الأمر لاحقًا إلى إطلاق نار نتج عنه سقوط قتيل، وهو شقيق العروس، ويدعى “مؤمن البيروتي” 28 عاماً ، وجرى نقله بسيارة مدنية إلى مستشفى دار الشفاء، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وخيّم الحزن على منطقة أبي سمراء، “وتحول الزفاف إلى مأتم”، وسط معلومات عن أشخاص متوارية عن الأنظار وتخوف من تطور الإشكال.

وتشهد مدينة طرابلس انفلاتاً أمنياً وانتشارًا واسعًا للسلاح بين الشباب؛ مما يسبب المشاكل وحالات القتل على غرار ما حصل في حادثة الكحالة قرب بيروت منذ أيام.