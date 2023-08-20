ضربات متبادلة من الظهر.. تجاذبات تركية روسية قد تقلب الموازين (تقرير)

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وطن- قد يعكس تجنب تركيا الأخير للمواجهة العلنية مع روسيا جهودها للحفاظ على توازنها بينما تعمل على حل المشكلات خلف الأبواب المغلقة.

هكذا استهل موقع المونيتور، تقريرا له، قال فيه إن البلدين تمتعتا بعلاقة وردية قبل الانتخابات العامة في تركيا في مايو. لكن في الأشهر الأخيرة ، اتخذت أنقرة سلسلة من الخطوات التي تنأى بنفسها عن موسكو .

من بين هذه الخطوات، الإعراب عن دعمها الكامل لعضوية أوكرانيا في حلف الناتو، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اسطنبول في أوائل شهر يوليو، والإفراج عن قادة من كتيبة آزوف الأوكرانية الذين كان من المفترض أن يظلوا في تركيا حتى نهاية الحرب بموجب اتفاق لتبادل الأسرى، وإعطاء الرئيس رجب طيب أردوغان الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى الناتو.

لم يجلس الروس مكتوفي الأيدي، إزاء كل هذه الأحداث. ففي 17 يوليو، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين انسحاب بلاده من الاتفاق الذي يسمح بشحن الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود، والذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة العام الماضي.

وفي 6 أغسطس، قصفت القوات الروسية شركة تصنيع المحركات الأوكرانية موتور سيش ، التي تزود شركة بايكار التركية العملاقة للطائرات بدون طيار المشهورة عالميًا.

ولعبت الطائرات بدون طيار التابعة للشركة TB2 دورًا مهمًا في الدفاع الأوكراني ضد القوات الروسية ، وفي حديثه إلى Defense News ، وصف دبلوماسي تركي رفيع الهجوم بأنه “تحذير روسي رمزي على بعض المبادرات التركية”.

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وأخيرًا في 13 أغسطس، داهمت القوات الروسية سفينة شحن متجهة إلى أوكرانيا مملوكة لمواطن تركي ويديرها طاقم تركي في المياه الدولية في البحر الأسود ، على بعد حوالي 50 كيلومترًا من الساحل التركي.

وفقًا ليوروك إيزيك ، محلل جيوسياسي مقيم في إسطنبول وباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط ، كانت الغارة الروسية “غريبة” ، لكن الأكثر غرابة كانت استجابة أنقرة المنخفضة المستوى.

تحذير تركي لروسيا

وخرج الجانب التركي عن صمته يوم الخميس، وحذر موسكو من أي إجراءات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في البحر الأسود.

وقال إيشيك: “روسيا في ورطة خطيرة بسبب الحرب في أوكرانيا ، لكن الجانب التركي لا يضغط على مزاياها” ، مضيفًا أن الصمت النسبي لأنقرة قد يتعلق بجهودها لإقناع موسكو بالعودة إلى صفقة الحبوب.

ويشرح أونور إيسي الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية بجامعة قادر هاس في إسطنبول، نهج تركيا من خلال جهودها للحفاظ على توازن بين روسيا والغرب.

وقال إيسي إنَّ توثيق العلاقات مع الغرب لا يعني الانفصال عن روسيا ، لكن الامتثال غير المشروط للعقوبات الغربية على روسيا ليس خطة مجدية لتركيا ، كما أنه غير ممكن.

هل يجتمع بوتين وأردوغان؟

وبينما يتساءل المراقبون عما إذا كان أردوغان وبوتين سيجتمعان شخصيًا هذا الشهر، فمن المرجح أن يجد الجانبان أرضية مشتركة.

ووضعت الحرب في أوكرانيا، الاقتصاد الروسي في حالة يرثى لها. وعلاوة على ذلك، تحتاج كل من أنقرة وموسكو إلى تقليص التزاماتهما في سوريا للتركيز على القضايا الجيوسياسية الأكثر إلحاحًا.

وفي هذه الأثناء، على الرغم من شكوك الأتراك تجاه الغرب منذ قرون ، فإن الصورة الروسية ليست أفضل في أذهان الأتراك.