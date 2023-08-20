صورة نادرة للأميرة إيمان بنت الحسين وهي طفلة تثير إعجاب الأردنيين

- Advertisement -

وطن- تداول أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للأميرة إيمان بنت الحسين، شقيقة الملك عبد الله بن الحسين، التقطت لها وهي طفلة في قصر العقبة عام 1984.

والأميرة إيمان بنت الحسين مواليد (24 أبريل 1983) هي ابنة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، وزوجته الملكة نور، والأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، لها ثلاثة أخوة أشقاء هم: حمزة وهاشم وراية.

وبدت الأميرة إيمان في الصورة التي نشرها حساب باسم “jordansroyalfamily” وهي ترتدي بيجامة زهرية اللون وتجلس بالقرب من أحد الشواطىء.

وكانت تنظر إلى الكاميرا بدهشة وانخطاف، مما أثار تفاعل وإعجاب الكثير من الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الملك الراحل الحسين تزوج بالملكة نور في 15 حزيران 1978، ولديهما ابنان: حمزة وهاشم، وابنتان: إيمان وراية.

وللملك الحسين ثلاثة أبناء: عبدالله وفيصل وعلي، وخمس بنات: علياء وزين وعائشة وهيا وعبير، من ثلاث زيجات سابقات.

- Advertisement -

وعاشت العائلة المالكة في قصر العقبة، وهو بيت الشريف الحسين بن علي الذي تم إنشاؤه في العقبة عام 1917 على طراز البيوت الحجازية، ويقع بجانب قلعة العقبة التاريخية، وقد بناه أهل العقبة وسكنه الشريف الحسين بن علي، ومنه نُفي إلى قبرص في 17 حزيران 1925.

الأميرة إيمان درست في أكاديمية ساندهيرست العسكرية

ودرست الأميرة إيمان في مدرسة فاي في ماساتشوستس وكلية ماريت في واشنطن العاصمة، وانضمت إلى أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في عام 2002، وأنهت تدريبها في 8 أغسطس 2003.

تعدّ من المسجلين في الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، وحصلت على دبلوم درجة عالية في الطب البيطري، في 20 ديسمبر كانون الأول 2012.