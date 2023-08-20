صدمة فتاة بوسنية بعد معرفتها هذا الأمر عن الزواج في سلطنة عمان (فيديو)

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وطن- وثق مقطع فيديو تداوله عمانيون على مواقع التواصل، حديث شاب عماني مع فتاة بوسنية حسناء، وهما يوضحان سهولة الزواج من بنات البلاد بشبان من خارجها على عكس تكاليف الزواج والمهر في سلطنة عمان.

وكشف الشاب العماني للفتاة البوسنية التي ظهرت معه وتدعى “عديلة” أن المهر وتكاليف الزواج قد تصل في السلطنة إلى حوالي 35 ألف يورو (15 ألف ريال عماني)، وهو ما صدم الفتاة ووصفته بالجنون.

عماني يفاجئ شابة بوسنية بحديث عن تكاليف الزواج بالسلطنة

وارتفعت نسبة زواج نساء البوسنة من العرب في السنوات الأخيرة، ويرجع السبب إلى أن البوسنة دولة أوروبية ولكنها فى الأساس دولة مسلمة وذلك سهل الزواج بالعرب والبوسنيات.

ويسمح بالزواج حسب الشريعة الإسلامية في البوسنة والهرسك بشكل رمزي إلا أن تعدد الزوجات غير قانوني وفقاً لقانون الأسرة.

وأظهر مقطع فيديو الشاب العماني إلى جانب الفتاة أمام نهر في منطقة ريفية كما يبدو، وهو يقول إنه التقى “عديلة” وهي فتاة بوسنية، فسألها عن الزواج كم يكلف في البوسنة وأخبرها عنهم كعمانيين.

شاب عماني ذهب للبوسنة واجرى مقابلة مع فتاة بوسنية وتحدث معها عن تكاليف الزواج في عمان وكان ردها نحن النساء في البوسنه لا نطلب مهر : هل ترغب بزواج من البوسنه ؟pic.twitter.com/pfPJOV1P9Z — محمد الفيصل (@Mooh32a) August 20, 2023

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وتابع مخاطباً إياها: “تعرفين كم يكلف الزواج في سلطنة عمان.. 35 ألف يورو على الأقل أي 15 ألف ريال عماني”، فما كان من الفتاة البوسنية إلا أن وضعت يديها على رأسها في لحظة اندهاش، ورددت: “جنون جنون” وسط ضحكات الشاب.

وقالت الفتاة :” تعالوا إلى البوسنة يا شباب أنا امرأة لا أطلب شيئاً”.

“لا نطلب مهراً”

وانبرى الشاب ليقول لها:” لا شيء لا شيء”.. فقالت الشابة:” في العادة العوائل البوسنية يكون بينهم اتفاق من الذي يدفع مكان الزواج وتغطية الوجبات وغيرها وربما يكون الأمر مناصفة -كما قالت –مضيفة “أن كل عائلة يمكن أن تدفع لوحدها ولكننا كنساء بوسنيات لا نطلب مهراً”.

واستدركت: ” لا تقلقوا كرجال لا يجب أن تدفعوا شيئاً”، وأضافت “قد تطلب بعض العائلات شيئاً بسيطاً ولكن لا يوجد 35 ألف يورو” في إشارة منها للرقم الصادم الذي ذكره الشاب العماني لها عن تكاليف الزواج في السلطنة.

ودولة البوسنة والهارسك، هي واحدة من الدول الأوروبية التى تقع فى منطقة البلقان فى أوروبا الشرقية، وتحديداً في غرب البلقان، على الحدود مع كرواتيا إلى الشمال والغرب، وصربيا إلي الشرق، والجبل الأسود إلي الجنوب الشرقي، وتتمتع بخط ساحلي يبلغ طوله حوالي 20 كيلومتر يحيط بمدينة نيومو.