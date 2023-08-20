ديكور المسرح يسقط على رأس فنان عُماني شهير وهذا مصيره (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تفاعل عمانيون عبر مواقع التواصل بالسلطنة مع مقطع فيديو، وثق سقوط ديكور المسرح على الفنان الكوميدي الشهير عبد الله الغافري (أبو حميد)، أثناء مشاركته في مسرحية بمحافظة ظفار.

وعبر العديد من النشطاء العمانيين، عن تضامنهم مع الفنان العماني الكوميدي “الغافري”، وتمنوا له السلامة وألا يكون قد لحق به أذى.

ووثق المقطع المتداول لحظة سقوط أحد ديكورات المسرح على رأس، عبدالله الغافري، عندما كان مندمجا في التمثيل رفقة ممثلين آخرين.

لحظة سقوط ديكور المسرح على الفنان عبدالله الغافري

وسارع الممثلون على المسرح وطاقم العمل من خلف الكواليس، لتفقد “أبوحميد” عقب سقوط الديكور الخشبي عليه.

ولفتت تعليقات إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الفنان عبدالله الغافري، لمثل هذا الموقف.

من جانبه نشر مقدم البرامج والناشط العماني الشهير محمد المخيني، مقطعا مصورا جمعه بعبدالله الغافري، بعد الضجة التي أحدثها خبر سقوط ديكور المسرح عليه.

- Advertisement -

محمد المخيني يطمئن العمانيين على “أبوحميد”

وطمأن “المخيني” العمانيين، على صحة “أبو حميد” مؤكدا أنه لم يصبه أذى وأن ما حل به هي إصابات بسيطة لا تذكر.

وقال موضحا وفق ما رصدت (وطن)، إن “الديكور لم يسقط على رأسه.. ولديه آلام بسيطة في كتفه وفي ظهره.. والحمد لله جت بسيطة وعدت على خير.”

الف لا باس عليك أخوي عبدالله الغافري @abo_humaid1 pic.twitter.com/gXNk2rKSbV — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) August 20, 2023

وعبر الفيديو الذي ظهر فيه مع محمد المخيني، داعب عبدالله الغافري متابعيه بالقول: “الحمد لله بسيطة.. لو جت في الراس تصبحوا اليوم كنتم تقرأوا الفاتحة علي .. لكن الحمد لله على كل حال.”

ودون الناشط العماني البارز “عبدالله المقدم” أيضا متفاعلا مع المشهد:”نحمد الله على سلامة الأخ العزيز النجم الكوميدي والدرامي الشهير عبدالله الغافري أبوحميد، لتعرضه لسقوط الديكور عليه للمسرحية التي شارك فيها في موسم خريف ظفار.”

#خريف_ظفار2023 #خريف_ظفار #خريف_صلالة_2023 #عبدالله_الغافري_أبوحميد نحمد الله على سلامة الاخ العزيز النجم الكوميدي والدرامي الشهير #عبدالله_الغافري_أبوحميد لتعرضه لسقوط الديكور عليه للمسرحية التي شارك فيها في موسم خريف ظفار والحمد لله لأنه لم يتضرر ومايشوف الشر الغالي أبوحميد pic.twitter.com/3roYJI3Rqy — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) August 20, 2023

وتابع:”والحمد لله لأنه لم يتضرر ومايشوف الشر الغالي أبوحميد.”