الأحد, أغسطس 20, 2023
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حياتنا

جورجينا رودريغيز تستغل دورة المياه لإبراز مؤخرتها بطريقة مثيرة (فيديو)

نشرت جورجينا صورة مثيرة بالبكيني الوردي وهي مستلقية على ظهرها في مكان اقامتها بالرياض

كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز تستغل دورة المياه لإبراز مؤخرتها بطريقة مثيرة (فيديو)
جورجينا رودريغيز
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وطن– ألهبت جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو، قلوب محبيها بصورة مثيرة جداً لها من داخل الحمام.

ونشرت جورجينا رودريغيز صورة لها عبر خاصية الستوري في انستجرام، وهي تقف أمام مرآة مرتدية هوت شورت أسود مع توب أخضر.

انعكاس المرآة

وأرادت شريكة رونالدو أن توثق شكل مؤخرتها. فاعتمدت على انعكاس المرآة لتلتقط الصورة التي أبرزت المؤخرة بشكل مثير كما تريد تماماً.

ووثقت جورجينا رودريغيز لحظة عودة العائلة إلى السعودية، عبر مجموعة صور في حسابها على انستغرام، وهي ترتدي فستانا أحمر مثيرا.

جورجينا في الرياض
جورجينا احتفلت بفوز النصر بالأحمر المثير

بينما تعمدت شريكة كريستيانو رونالدو أن تبرز صدرها المنفوخ بفستان أحمر أوف شولدر، ووشاح يغطي عنقها فقط.

بيكيني في الرياض

ولاحقاً، نشرت جورجينا صورة مثيرة، بالبكيني الوردي وهي مستلقية على ظهرها في مكان اقامتها بالعاصمة السعودية الرياض .

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جورجينا بالبكيني في الرياض
أشارت جورجينا إلى درجة الحرارة في الرياض

وأشارت جورجينا على الصورة التي نشرتها عبر خاصية story حسابها في انستغرام، إلى درجة الحرارة في الرياض وقد بلغت 43 درجة مئوية.

المصدررصد ومتابعة وطن

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