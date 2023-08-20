المصريون أكرموه.. فيديو مؤثر لشاب سوداني يتسول في أحد المساجد رفقة طفلته

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وطن- انتشر مقطع فيديو، لشاب سوداني يتسول في أحد المساجد المصرية، وذلك بعدما فرّ من بلاده رفقة أسرته، جراء الحرب المستعرة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وأظهر الفيديو، الشاب السوداني وهو يجلس على الأرض في أحد المساجد، فيما حرص الكثير من المصريين على إعطائه أموالا لمساعدته على تلبية احتياجاته.

وشوهد في مقطع الفيديو، الشاب السوداني وتجلس بجواره طفلته، في حين ظهرت أمامه كميات كبيرة من الأموال.

في حين حرص بعض المصريين وهم يساعدون الرجل، على التأكد من هويته، حيث أبرز لهم جواز سفره للتأكيد على أنه سوداني الجنسية، وقد نزح من بلاده في أعقاب حرب السودان المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي.

هام …

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

مأساة السودان يستغلها كل عقيم قيم: في مصر استغرب المصلون في مسجد ..شابٌ بكامل قوته وبهائه يقول إنه سوداني …شددوا عليه في التأكد من سودانيته وأخرج لهم جوازه..لأنهم عرفوا هذا الشعب كريما أبيا مستعصيا على الهوان…ورغم ذلك أكرموه….… pic.twitter.com/YjcvLBFaxg — أحمد القرشي إدريس (@ahmadhgurashi) August 19, 2023

عدد السودانيين في مصر بعد الحرب

واستقبلت مصر أعدادا كبيرة من السودانيين منذ اندلاع الحرب، وقد صرح رئيس الجالية السودانية حسين محمد عثمان، أن أعداد النازحين السودانيين إلى الأراضي المصرية عبر المعابر الحدودية تجاوز المليون مواطن سوداني، وأن أفراد الجالية السودانية في مصر وصلوا إلى 4 ملايين.

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وأضاف عثمان، أن النزوح جاء بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأن هناك حالة من التعاضد والتبرعات من رجال أعمال وخيّرين، لافتا إلى أن معظم من حضروا إلى مصر ظروفهم المادية في تحسن؛ لأن أغلب أولادهم يعملون في دول الخليج وأوروبا.

وأشار إلى أن الكثير من الأسر السودانية حرصت على الذهاب إلى مصر، بغرض استكمال أبنائهم الدراسة بالمراحل التعليمية المختلفة، والبعض الآخر؛ بهدف تلقي العلاج والرعاية الصحية.

وكانت السلطات المصرية، قد طلبت المساعدة لتمكينها من تحمُّل الأعباء الناجمة عن نزوح السودانيين بأعداد كبيرة إلى أراضيها، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تكافح السلطات لمواجهتها.