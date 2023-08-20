الفيديو الذي هزّ إيران.. مصير سمسار العقارات الذي باع شقة لكلب

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وطن- قال مسؤولون إيرانيون، إنّ قوات الشرطة ألقت القبض على رئيس وكالة عقارية، بعد انتشار مقطع فيديو أظهر شركته تبيع شقة لكلب.

في مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، وقّع زوجان إيرانيان عقدًا لنقل ملكية شقتهما إلى كلبهما ذي الفراء الأبيض الصغير.

رفتند یه آپارتمان به اسم سگشون آقا چستر زدن ، سگه پای قولنامه انگشتم زد 🤦‍♂️ pic.twitter.com/uSd30ZkCOe — کتابشاه سوم (@ketabshah3) August 18, 2023

ووضع الحيوان، المسمى “تشيستر”، مخالبه على وسادة حبر بمساعدة امرأة قبل ختم العقد.

وتبين من خلال مقطع الفيديو، إنه لا يوجد ورثة للزوجين، وأنهما يريدان بيع الشقة للكلب.

ماذا يقول القانون؟

ولا يوجد قانون يحظر اقتناء الكلاب في إيران، ولكن كما هو الحال في العديد من البلدان الإسلامية ، تعتبر الكلاب “نجسة”، وقد نصح رجال الدين المحافظون بعدم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة.

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بدورها، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن الشرطة فتحت تحقيقا بعد تداول الفيديو، بحسب موقع المونيتور.

في حين قال موقع “ميزان أون لاين”، التابع للسلطة القضائية، نقلا عن نائب المدعي العام رضا طبر: “ألقت الشرطة القبض على رئيس الوكالة العقارية وأغلقت الشركة”.

وأضاف طبر أنّ البيع يهدف إلى تطبيع انتهاك القيم الأخلاقية للمجتمع، وأنه لا يوجد أساس قانوني له.

واعتنق العديد من الإيرانيين ، وخاصة بين الطبقات العليا والمتوسطة ، في السنوات الأخيرة اتجاه ملكية الحيوانات الأليفة ، وعادة الكلاب والقطط.