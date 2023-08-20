الاتحاد في الصدارة.. ترتيب دوري روشن 2023 بعد ختام الجولة الثانية

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وطن- يتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن 2023، متساوياً بذلك مع فريقا الأهلي والاتفاق بعد ختام منافسات الجولة الثانية، السبت.

وشهدت منافسات الجولة الثانية من دوري روشن الممتاز، فوز الاتحاد حامل اللقب للموسم المنصرم على نظيره الطائي بهدفين دون رد، وفوز أهلي جدة على الخليج بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

مباريات دوري روشن 2023

كما وتلقى فريق الشباب الخسارة أمام الوحدة بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، كما هو الحال لفريق النصر الذي تلقى الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي منذ انطلاق الموسم أمام التعاون بهدفين نظيفين.

فيما تعثر الهلال السعودي أمام أبها بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2023-2024.

ومن المقرر أن تفتتح منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز، الخميس، بمواجهة الوحدة والطائي، كما وستختتم الجولة بمباراة النصر والفتح، الجمعة.

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جدول ترتيب دوري روشن 2023

كما وجاء جدول ترتيب دوري روشن 2023 الممتاز، مع ختام منافسات الجولة الثانية، على النحو الآتي:

الاتحاد 6 نقاط.

الأهلي 6 نقاط.

الاتفاق 6 نقاط.

الهلال 4 نقاط.

الفتح 4 نقاط.

الفيحاء 4 نقاط.

ترتيب الدوري السعودي pic.twitter.com/l0tBmDj7iw — سالم | SA20 ⚽📊 (@Masder_SA20) August 20, 2023

التعاون 4 نقاط.

الرياض 4 نقاط.

الوحدة 3 نقاط.

أبها 3 نقاط.

الطائي 3 نقاط.

ضمك نقطة واحدة.

الشباب نقطة واحدة.

الأخدود نقطة واحدة.

النصر بدون أي نقاط.

الخليج بدون أي نقاط.

الحزم بدون أي نقاط.

الرائد بدون أي نقاط.