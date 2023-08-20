الأهلي السعودي يُفاوض باريس للتعاقد مع الإيطالي فيراتي

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وطن- ذكرت تقارير صحفية فرنسية، بأن نادي الأهلي السعودي قريب من التوصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قبيل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة (ليكيب) الفرنسية، أن نادي الأهلي السعودي توصل لاتفاق للتعاقد. مع الإيطالي الدولي ماركو فيراتي هذا الصيف.

الأهلي السعودي وفيراتي

وأردفت الصحيفة، ” النادي السعودي لا يزال يضغط من أجل التوصل لاتفاق مع نادي باريس سان جيرمان، بعدما أنهى الأمر مع اللاعب نفسه”.

كما وتابعت، ” الهلال السعودي كان قد سعى في وقت سابق للتعاقد . مع فيراتي، بعد تقديم عرض قدر قيمته 30 مليون يورو، إلا أن العرض رفض من قبل إدارة النادي الباريسي التي اعتبرت بأن العرض غير كافياً”.

Le club saoudien d'Al-Ahli a trouvé un accord contractuel avec le milieu de terrain du PSG Marco Verratti. Pas encore avec le club parisien. https://t.co/d6sIfsh0zj pic.twitter.com/vxPwaK26MT — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 19, 2023

وكان أهلي جدة السعودي قد تعاقد مع العديد من النجوم اللامعين في عالم الكرة المستديرة في سوق انتقالات الصيفية، لعل أبرزهم رياض محرز. وروبرت فيرمينو وإدوارد ميندي وميرال وفرانك كيسييه وغيرهم.

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من هو اللاعب ماركو فيراتي؟!

ماركو فيراتي، لاعب كرة قدم إيطالي محترف، من مواليد ال5 من شهر نوفمبر عام 1995، يلعب في مركز خط الوسط المدافع مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً.

بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي بيسكارا الذي في الدرجة الثانية الإيطالية. عام 2008، قبل أن يتعاقد معه نادي باريس سان جيرمان في عام 2012.

كما وتوج بالعديد من الألقاب المحلية مع النادي الباريسي خلال مشواره، لعل أبرزهم 8 مرات بالدوري الفرنسي الممتاز ومثلها بلقب كأس الأبطال الفرنسي. و6 مرات بكأس الرابطة الفرنسية وكأس فرنسا.

أما على صعيد المشاركات الدولية مع منتخب بلاده إيطاليا، فقد توج ببطولة أمم أوروبا عام 2020.

يذكر بأن الإيطالي ماركو فيراتي مرتبط. بعقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى صيف 2026.