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رياضة

الأهلي السعودي يُفاوض باريس للتعاقد مع الإيطالي فيراتي

الأهلي السعودي يضغط على باريس للحصول على خدمات الإيطالي فيراتي قبيل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية

كتب فارس أبو شيحة
ماركو فيراتي
الأهلي السعودي وماركو فيراتي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية فرنسية، بأن نادي الأهلي السعودي قريب من التوصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قبيل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة (ليكيب) الفرنسية، أن نادي الأهلي السعودي توصل لاتفاق للتعاقد. مع الإيطالي الدولي ماركو فيراتي هذا الصيف.

الأهلي السعودي وفيراتي

وأردفت الصحيفة، ” النادي السعودي لا يزال يضغط من أجل التوصل لاتفاق مع نادي باريس سان جيرمان، بعدما أنهى الأمر مع اللاعب نفسه”.

كما وتابعت، ” الهلال السعودي كان قد سعى في وقت سابق للتعاقد . مع فيراتي، بعد تقديم عرض قدر قيمته 30 مليون يورو، إلا أن العرض رفض من قبل إدارة النادي الباريسي التي اعتبرت بأن العرض غير كافياً”.

وكان أهلي جدة السعودي قد تعاقد مع العديد من النجوم اللامعين في عالم الكرة المستديرة في سوق انتقالات الصيفية، لعل أبرزهم رياض محرز. وروبرت فيرمينو وإدوارد ميندي وميرال وفرانك كيسييه وغيرهم.

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من هو اللاعب ماركو فيراتي؟!

ماركو فيراتي، لاعب كرة قدم إيطالي محترف، من مواليد ال5 من شهر نوفمبر عام 1995، يلعب في مركز خط الوسط المدافع مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً.

بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي بيسكارا الذي في الدرجة الثانية الإيطالية. عام 2008، قبل أن يتعاقد معه نادي باريس سان جيرمان في عام 2012.

فيراتي لاعب باريس سان جيرمان
الأهلي السعودي يقترب التوصل إلى اتفاق مع الإيطالي فيراتي

كما وتوج بالعديد من الألقاب المحلية مع النادي الباريسي خلال مشواره، لعل أبرزهم 8 مرات بالدوري الفرنسي الممتاز ومثلها بلقب كأس الأبطال الفرنسي. و6 مرات بكأس الرابطة الفرنسية وكأس فرنسا.

أما على صعيد المشاركات الدولية مع منتخب بلاده إيطاليا، فقد توج ببطولة أمم أوروبا عام 2020.

يذكر بأن الإيطالي ماركو فيراتي مرتبط. بعقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى صيف 2026.

المصدروطن + صحيفة ليكيب الفرنسية

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