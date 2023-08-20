الأحد, أغسطس 20, 2023
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الأشخاص المُخادعون يشتركون في هذا النوع من السلوك

"الشخص الذي يغيّر ما يقوله بشكل متكرر، يحاول أن يخفي شيئًا ما عنك".

كتب معالي بن عمر
الأشخاص المخادعون
سلوكيات الأشخاص المخادعون
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وطن-غالبًا ما يُظهر الشخص المخادع بعض السلوكيات التي يمكن أن تكون بمثابة علامات تحذير. كما يمكن أن تختلف هذه السلوكيات في حدتها وتكرارها، لكنها غالبًا ما تشترك في خصائص متشابهة. فضلاً عن ذلك، يمكن أن يساعدك تحديد هذه الأدلة على أن تكون أكثر وعيًا وحذرًا في تعاملاتك مع الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مخادعين.

وفيما يلي استعرضت مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، بعض السلوكيات التي قد تشير إلى أن هذا الشخص مُخادع:

1. الافتقار إلى الشفافية وتجنب التفاصيل الرئيسية

من علامات الشخص المخادع؛ هي ميله إلى تجنب قول التفاصيل المهمة، بحيث تكون ردوده غامضة. قد يتجنبون تقديم معلومات محددة حول حياتهم أو تاريخهم أو نواياهم. ناهيك بأنهم يفتقرون إلى الشفافية لمحاولة إخفاء الحقيقة.

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2. التغييرات المستمرة في القصة أو رواية الأحداث

إذا لاحظت أن شخصًا ما يغير طريقة سرده للأحداث بشكل متكرر، فذلك دليل على أنه يخفي شيئًا ما أو يحاول التلاعب بمشاعرك عقلك. غالبًا ما يصمم المخادعون قصصًا خياليّة لاكتساب ميزة شخصية أو تجنّب المواجهة مع الآخرين، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

3. السلوك الدفاعي وتجنب الأسئلة المباشرة

قد يصبح الشخص المُخادع دفاعيًا عند طرح أسئلة مباشرة أو التشكيك في سلوكه. كما يمكن أن يعتمد أسلوب المراوغة أو إلقاء اللوم على الآخرين أو يغيرون الموضوع لصرف الانتباه عن السؤال المحرج. قد يكون هذا السلوك محاولة لتجنب المسؤولية أو التدقيق.

4. العروض الكاذبة للثقة والإعجاب

قد يستخدم بعض الأشخاص المخادعين أساليب تلاعب لكسب ثقتك وتعاطفك. كما أنهم عادة ما يكونون لطيفين للغاية، أو يقدمون مجاملات مبالغًا فيها، أو يبدون اهتمامًا مفرطًا بك لإلهائك عن نواياهم الحقيقية. قد يكون هذا السلوك محاولة لخلق اتصال عاطفي لتسهيل عمليّة خداعهم لك.

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الخيانة الزوجية watanserb.com
الخيانة الزوجية

5. تغييرات جذرية في السلوك أو الشخصية

إذا لاحظت أن شخصًا ما يغير سلوكه أو شخصيته بشكل جذري في مواقف مختلفة أو مع أشخاص مختلفين ، فقد يكون هذا علامة تحذير. غالبًا ما يرتدي المخادعون أقنعة مختلفة لإخفاء شخصياتهم الحقيقية أو للتلاعب بالمواقف لصالحهم.

6. تجاهل أو قلل من مخاوفك

قد يقلل الشخص المُخادع من شأن مخاوفك المشروعة من خلال التجاهل، أو محاولة إقناعك بأنك مخطئ أو تبالغ في رد فعلك. يمكن أن يكون هذا السلوك وسيلة لصرف الانتباه عن سلوك المخادع.

7. الاستخدام المفرط لعبارة “الكذب الأبيض”

قد يلجأ بعض الأشخاص إلى تكرار عبارة الكذب الأبيض لإخفاء أخطائهم. إذا لاحظت أن شخصًا ما يميل إلى المبالغة في الحقيقة أو اختلاق قصص لتبرير أفعاله، فقد تكون هذه علامة على عدم صدقه تمامًا.

وفي حين أن هذه السلوكيات لا تضمن أن شخصًا ما بصدد خداعك بالضرورة، فإنها يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات محتملة على أن هذا الشخص غير صادق معك. من المهم أن تحافظ على العقليّة النقدية وتراقب العلامات التحذيرية في تعاملاتك مع الآخرين. وإذا شعرت أن شخصًا ما غير أمين معك، فمن المستحسن أن تثق في حدسك وتبحث عن الحقيقة من خلال التواصل معه بطريقة صريحة وصادقة.

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المصدرلا فيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن

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