اختبار ذكاء.. الوزن واحد لكن الميزان في الماء فأي الكفتين أثقل؟

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وطن- التحليل والتفكير المنطقي هو مهارة حاسمة لحل الألغاز العقلية. يمكن أن تكون صعبة لأنك مطالب بالتفكير بعقلك وتطبيق المعرفة لمعرفة الإجابة.

يتطلب منك ذلك أن تتذكر ما درسته في حياتك من خلال مواد مثل الفيزياء والرياضيات وما إلى ذلك.

تساعد الألغاز العقل أيضًا على اختبار ذكائك وزيادة مستويات الذكاء خاصتك. يمكن أن تكون مفيدة في تحسين ذاكرتك ومهارات حل المشكلات.

يمكنهم أيضًا مساعدتك على التركيز بشكل أفضل، وتطبيق المنطق في المواقف الصعبة وتحسين مهاراتك في الحياة اليومية.

في أي جانب سيميل الميزان في الماء؟ اختبر مستوى ذكائك في هذا اللغز الذهني المأخوذ عن موقع (Jagranjosh).

يتم الاحتفاظ بحجر يزن 2 كجم، ووزن حديدي يزن أيضا 2 كجم على كل جانب من الميزان – ومغمور في الماء. أي جانب من المقياس سوف يميل؟

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هل يمكنك حل هذا اللغز؟

نعرف عن أوزان الأشياء أن كلا الجسمين لهما نفس الوزن. هز ذاكرتك واسترجع المبادئ التي درستها في الفيزياء.

إنه لغز صعب، لذا فكر مليًا وبعناية قبل الإجابة على عجل. استخدم ذكائك ومهارات التفكير النقدي لديك للإجابة بشكل صحيح.

أي جانب من الميزان سوف يميل في الماء؟ هل سيميل الميزان بالحجر؟ أو ستكون الكرة إلى الحديد؟

إذا كنت تحك رأسك الآن للعثور على إجابة لهذا اللغز المنطقي، يمكنك التحقق من الحل أدناه.

أجوبة الألغاز المنطقية

مدهش إذا اكتشفت الجواب. ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تبحث عن الحل، انظر أدناه:

سوف يميل الميزان نحو الجانب بالحجر. لماذا؟ إنه بسبب مبدأ الطفو. عندما يتم غمر جسم ما في الماء، فإنه يزيح كمية من الماء مساوية لحجمه.

شارك هذا اللغز المنطقي مع أصدقائك وعائلتك. تحديهم لمعرفة الجانب الذي سيميل الميزان في الماء.