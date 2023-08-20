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أول ملكة لإسبانيا منذ قرنين.. جمال ساحر للأميرة ليونور بالزي العسكري

بدأت الأميرة ليونور، في إطار استعدادها لتولّي عرش إسبانيا مُستقبلاً، تدريبها العسكري لمدة 3 سنوات حيث ستقيم في وحدة من 12 طالباً عسكرياً

كتب فهمي الورغمي
أول ملكة لإسبانيا منذ قرنين.. جمال ساحر للأميرة ليونور بالزي العسكري
الأميرة ليونور
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وطن- وُلدت الأميرة ليونور قبل 17 عاماً وكان مُقدّراً لها أن تكون أميرة من سلالة ملكية، لكنها قبل 3 أيام فقط تخلّت عن تلك الهالة الملكية، عندما نُزعت منها ألقابها الملكية بمجرّد بدأها تدريبها العسكري.

أصدر القصر الإسباني صورًا جديدة لابنة الملكة ليتيتسيا والملك فيليب، في يومها الأول في الأكاديمية العسكرية العامة في سرقسطة.

بعد أن أوصلتها عائلتها، الخميس، انضمت الأميرة ليونور البالغة من العمر 17 عامًا إلى زملائها في الفصل، من حيث ارتداء زي مُوحّد يُظهر العلم الإسباني على الأكمام مع قبعة مطابقة لجميع المتدربين.

كما تميز زيها الرسمي بعلامة اسم كتب عليها “بوربون أورتيز”.

الأميرة ليونور
الأميرة ليونور بالزي العسكري

ما علاقة الأميرة ليونور بـ الأميرين ويليام وهاري؟

العائلة المالكة في إسبانيا هي من عائلة بوربون، (أي أنّ أصل الملك فيليب يعود لتلك العائلة) وهي بذلك تستحوذ على أول لقب تستخدمه الأميرة ليونور خلال تدريباتها العسكرية.

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أما لقب “أورتيز” فيأتي من جانب عائلة الملكة ليتيسيا، حيث تنحدر ملكة إسبانيا الحالية من عائلة أورتيز روكاسولانو.

مع العلم أنه في إسبانيا والدول الإسبانية الأمريكية (باستثناء الأرجنتين)، عادةً ما يكون للناس لقبان: الأول من الأب والثاني من الأم، حسب ماذكر تقرير لمجلة “بيبول” (people) الأمريكية.

بدوره، أصبح الأمير وليام والأمير هاري أيضًا، مبدعين عندما يتعلق الأمر باسمهم الأخير أثناء خدمتهم في القوات المسلحة.

حيث أنه بدلاً من ألقابهم الملكية، تقلد كلّ منهما لقبي “ويليام ويلز” و “هاري ويلز”، مستخدمين لقب والدهم الملك تشارلز في ذلك الوقت – أمير ويلز – كلقب لكلّ منهما.

الأميرة ليونور
صورة الأميرة ليونور

صور الأميرة ليونور بالزّي العسكري

بدأت الأميرة ليونور، الخميس، ثلاث سنوات من التدريب العسكري للتحضير لمستقبلها كملكة للتاج الإسباني. أعلنت الأسرة الملكية الإسبانية الخبر في مارس، وكشفت أن الأميرة ستبدأ دراستها في الأكاديمية العسكرية العامة في سرقسطة وتتدرب في وحدة مجندين كاديت (جيش البرّ) للعام الدراسي 2023-2024.

في العام التالي، ستكتسب الأميرة ليونور خبرة في البحرية، حيث ستعمل كقائد بحري في مدرسة مارين البحرية العسكرية وعلى متن سفينة التدريب خوان سيباستيان دي إلكانو.

بعد ذلك، ستُكمل دوراتها مع جيش الجو والفضاء، وستلتحق بأكاديمية سان خافيير العامة للطيران بصفتها طالبة راية من 2025 إلى 2026.

جدير بالذكر أنّ هذا البرنامج المكثف مساوٍ لدورة وريث عرش بوربون، حيث درس الملك الحالي فيليب أيضًا في العديد من الأكاديميات العسكرية وحصل على أجنحة طائرات الهليكوبتر التجريبية من الجيش والبحرية.

الأميرة ليونور
ملكة إسبانيا الأميرة ليونور

أول ملكة في إسبانيا منذ قرنين

ستكون الأميرة ليونور أول ملكة في إسبانيا منذ الملكة إيزابيلا الثانية (التي حكمت من عام 1833 إلى عام 1868) عندما اعتلت العرش، وستكون معها مسؤولية تولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسبانية.

وفي حديثها عن أهمية التدريب العسكري للأميرة ليونور عندما تم الإعلان عن الخطط في مارس الماضي، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز: “إنها خطوة أساسية في حياة صاحبة السمو الملكي … نحو قيادة بلادنا” ، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

المصدرتويتر، مجلة "بيبول" (people) الأمريكية، رصد وتحرير وطن

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