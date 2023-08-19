“5 طلقات وقتيلان” .. هكذا نفذت عملية إطلاق النار في حوارة وهزّت إسرائيل (شاهد)

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وطن – في عملية نوعية هزّت إسرائيل وأضافت فشلاً أمنياً ذريعاً لأجهزة أمنها، وفي مكان شهد عمليات مماثلة، قتل إسرائيليان “أب وابنه”، جراء عملية إطلاق نار، عصر السبت، نفذها فلسطيني بمسدس من مسافة صفر في بلدة حوارة قرب نابلس.

ووفق موقع ynet العبرية، فإن إٍسرائيلياً يبلغ من العمر 60 عامًا وابنه البالغ من العمر 29 عاما أصيبا بالرصاص بينما كانا يغسلان سيارتهما في مغسلة سيارات بحوارة، قبل أن يعلن عن مقتلهما بعد وقت وجيز.

كيف نفذت عملية حوارة؟!

أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن منفذ العملية وصل إلى مغسلة السيارات سيرًا على الأقدام، وتحقق من هوية الإسرائيليين، قبل إطلاق النار عليهما، ثمّ انسحب من المكان.بحسب موقع صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية

وقالت القناة 12 العبري إن عملية حوارة نُفّذت بمسدس من نقطة صفر، وقد أطلق المهاجم خمس رصاصات على المستوطنيْن، مما أدى إلى مقتلهما.

وزعمت تقارير إسرائيلية أنه تم العثور على المسدس المستخدم فيه العملية، بالقرب من المكان. فيما أطلق جيش الاحتلال عملية لملاحقة المنفذ.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الجيش يعزز حوارة بكتيبة إضافية للمشاركة في مهمات الدفاع خشية مزيد من العمليات.

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فيما سيجري وزير الجيش يوآف غالانت تقييماً للوضع الأمني مع كبار قادة الجيش بعد عملية حوارة .

فشل في التقييم

أما صحيفة “هآرتس” العبرية، فقالت إنّ التقييم الأولي لعملية حوارة كان على أنها جريمة قتل لفلسطينيين من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، مما تسبب في تصرف السكان الفلسطينيين هناك بشكل مختلف، مثل محاولات الإنعاش التي نفذتها فرق الهلال الأحمر.

كما أشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال وصل إلى موقع إطلاق النار بعد 20-25 دقيقة.

وعمد جيش الاحتلال إلى قطع طرقات وشوارع رئيسية قرب حوارة، واغلاق الحواجز العسكرية، ما تسبب بأزمات سير خانقة.

من جانبه، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت صاحب المحل “مغسلة السيارات” الذي نفذت فيه عملية حوارة.

وأطلقت تحذيرات فلسطينية من احتمالية شن المستوطنين هجماتٍ إنتقامية على بلدة حوارة والقرى المحيطة بها، بعد العملية.

ومع عملية حوارة، اليوم، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية منذ مطلع العام الجاري إلى 33 قتيلا.

وشهدت بلدة حوارة منذ مطلع العام الجاري عدة عمليات إطلاق نار، حيث يمر منها شارع رئيسي يسلكه المستوطنون إلى جانب الفلسطينيين، وكان ابرزها عملية الشهيد عبدالفتاح خروشة التي قتل فيها مستوطنان في فبراير الماضي.