السبت, أغسطس 19, 2023
الرئيسيةالهدهدوفاة مأساوية لأردني في السلطنة.. افتدى ابنه بنفسه وإجازة تحولت لكابوس (شاهد)
الهدهد

وفاة مأساوية لأردني في السلطنة.. افتدى ابنه بنفسه وإجازة تحولت لكابوس (شاهد)

كشف أحد زملاء الشاب الأردني الراحل أن أهله قرروا دفنه في سلطنة عُمان، وسيتم فتح بيت عزاء له بالأردن

كتب فهمي الورغمي
وفاة مأساوية لأردني في السلطنة.. افتدى ابنه بنفسه وإجازة تحولت لكابوس
نضال حمد الحمران
- Advertisement -

وطن- فجع الأردنيون بخبر وفاة الشاب الأردني “نضال حمد الحمران”، الذي لقي مصرعه غرقاً، اليوم السبت، في ولاية صلالة بسلطنة عمان، عندما كان برفقة زملائه وابنه “حمد” البالغ من العمر 13 عاماً.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن الشاب الأردني وأثناء وقوفه مع ابنه على جرف صخري انزلقت قدم ابنه، فما كان من والده إلا أن قفز فوراً إلى المياه وسبح لمسافة ليست بالقصيرة ورفع نجله من الماء إلى اليابسة.

لكن كسراً في يده منعه من العوم جيداً فغرق في مياه البحر وفقد حياته.

تفاصيل وفاة أردني غرقا في سلطنة عمان

وأفاد ناشطون أنه تم إنقاذ الصبي وأجريت الإسعافات الأولية اللازمة له ووصفت حالته بالحسنة.

وكشف أحد زملاء الراحل أن أهله قرروا دفنه في صلالة بسلطنة عُمان، وسيتم فتح بيت عزاء له بالأردن.

ونعى النادي الاجتماعي للجالية الأردنية فرع محافظة ظفار في سلطنة عُمان وفاة الأردني نضال حمد الحمران.

- Advertisement -
وفاة أردني غرقا في سلطنة عمان
وفاة أردني غرقا في سلطنة عمان

هذا وأعلنت صفحة “جنائز ظفار” على تويتر، أن صلاة الجنازة ستكون غدا، الأحد 20/8، على الأردني نضال حمد الحمران “أبو حمد”، عقب صلاة الظهر في جامع “السلطان”.

حادثة مشابهة لأردني في السعودية

وكان شاب أردني يدعى ” سلمان عصام أحمد معتوق لقي مصرعه في تموز الماضي، في مدينة تبوك السعودية نتيجة غرقه في بركة سباحة وفقا لما أوردته وسائل إعلام سعودية وقتها.

وفي التفاصيل، فإن الشاب الذي يبلغ 16 عاما وهو من محافظة معان، كان في زيارة لأقاربه في مدينة تبوك الحدودية.

وأثناء وجوده في أحد الأندية في مدينة تبوك لممارسة السباحة تعرض للغرق، وتم إسعافه إلى المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة.

إحصائيات الغرق في العالم

ويمثّل الغرق ثالث أهمّ أسباب الوفيات الناجمة عن الإصابات غير المتعمّدة في جميع أنحاء العالم، حيث يقف وراء حدوث 7% من مجموع تلك الوفيات المرتبطة بالإصابات.

وفق منظمة الصحة العالمية تشير التقديرات إلى حدوث 236 ألف حالة وفاة بالغرق سنوياً في أرجاء العالم بأسره.

ويمثّل الغرق ثالث أهمّ أسباب الوفيات الناجمة عن الإصابات غير المتعمّدة، حيث يقف وراء حدوث 7% من مجموع تلك الوفيات المرتبطة بالإصابات.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

زوجة نيمار عارية في السعودية.. تنافس جورجينا وتشعل الأجواء بأول ظهور

الهدهد

تمثالا السلطان هيثم وزوجته من الشوكولاتة يبهران العمانيين.. تحفة فنية مُتقنة

حياتنا

قمر اللبنانية تؤدي العمرة لتطلب من الله هذا الأمر بعد سنوات من التعري والفسق (فيديو)

حياتنا

والدة نيمار بالنقاب وتمتطي جملا.. هل يرافقها عشيقها في السعودية؟

الهدهد

سرير السلطان قابوس وآية قرآنية داخل طائرته التي جاب بها العالم (فيديو)

الهدهد

دخول حوثي على خط التراشق السعودي الإماراتي.. ماذا وقع بين الحليفين؟

الهدهد

اختفاء مصري في البحرين بعد مواجهته خطر الترحيل ومصير مفزع يطارده

الهدهد

“وعمار يا سعودية”.. محمد الحلو يشعل جدلاً في مصر بعد حفله في جدّة السعودية

الهدهد

“الخليج الفارسي”.. فضيحة سعودية فجّرها وزير إيراني تكشف عمق الخلاف بين الرياض وأبوظبي

حياتنا

من مرتفعات صلالة.. لينا خالد تحتسي “الكرك” في هذه المنطقة الجبلية ليلاً

تقارير

25 دولة نصفها عربية.. شحّ المياه يُهدد نصف سكان الكوكب وثلث اقتصاده بحلول 2050

الهدهد

بالكمّة العمانية.. أحدث ظهور للسلطان هيثم بن طارق من ألمانيا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“إن كنت رجلا”.. ناشط علوي يتحدى بشار الأسد ويفضح زوجته أسماء (فيديو)

فساد واختلاس أموال عامة في قطر يقود مسؤولين في وزارة حساسة للسجن

زوجة نيمار عارية في السعودية.. تنافس جورجينا وتشعل الأجواء بأول ظهور

فيديو مثير لزوجة ضابط عراقي تسبب له بصدمة عمره ويستنفر وزير الداخلية

تمثالا السلطان هيثم وزوجته من الشوكولاتة يبهران العمانيين.. تحفة فنية مُتقنة

من نقطة صفر .. لحظة تنفيذ عملية حوارة وإجهاز المُنفذ على المستوطنين (شاهد)

قمر اللبنانية تؤدي العمرة لتطلب من الله هذا الأمر بعد سنوات من التعري والفسق (فيديو)

بعد انتشار مقطعها الجنسي.. تحرش جماعي بفاطمة الخالدي في العراق (فيديو)

والدة نيمار بالنقاب وتمتطي جملا.. هل يرافقها عشيقها في السعودية؟

سرير السلطان قابوس وآية قرآنية داخل طائرته التي جاب بها العالم (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC