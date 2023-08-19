وائل كفوري يتعرض للتحرش أمام حبيبته المغربية (فيديو)

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وطن- تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري، لتحرش جسدي من قبل إحدى معجباته المهووسات، أثناء إحيائه حفلاً في مدينة كان بفرنسا.

وكان وائل كفوري يقف على خشبة مسرح “قصر المؤتمرات”، حين فاجأته معجبة بصعودها إليه متجاهلة طرد الأمن لها، وقامت باحتضانه وتقبيله بقوة.

صدمة أمام حبيبته

وظهرت ملامح الصدمة على وجه وائل كفوري الذي قيل إن حبيبته ماجدة أليموس كان حاضرة في الحفل.

فقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للفنان اللبناني وهو يوجه تحية خاصة للمغرب.

وفجأة يقوم ملتقط المقطع بتوجيه الكاميرا لشابة بين الحضور، في إشارة إلى أنها حبيبة وائل كفوري المغربية ماجدة.

تهديد بالقضاء

وسبق أن نفت ماجدة أليموس وجود علاقة بينها وبين الفنان، وهددت باللجوء إلى القضاء ضد كل من يروج شائعات حول زواجهما.

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وكانت مجلة “الجرس” قد ادعت أن وائل كفوري يستعدّ للارتباط بحبيبته المغربية التي أحبها قبل 19 عاماً، لكنّ اختلاف الأديان فرّقهما.

وأشارت المجلة إلى أن الثنائي اختار قبرص لإتمام الزواج المدني، لاختلاف ديانتيهما الذي فرّقهما في السابق.