السبت, أغسطس 19, 2023
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نحرها أمام رضيعتها.. جزار مصري ذبح زوجته كما يذبح البهائم وتفاصيل صادمة!

أقدم على طعنها عدة طعنات نافذة في بطنها وجرح ذبحي بالرقبة أمام طفلتها الرضيعة التي لم تكمل العام من عمرها، وتركها غارقة في دمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

كتب سالم حنفي
نحرها أمام رضيعتها.. جزار مصري ذبح زوجته كما يذبح البهائم وتفاصيل صادمة!
مقتل ربة منزل على يد زوجها في القناطر الخيرية
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وطن- في جريمة هزت المجتمع المصري خلال الساعات الماضية، أقدم جزار مصري على إنهاء حياة زوجته طعناً بالسكين بعد مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، وذلك بسبب تناول المتهم المواد المخدرة.

ووقعت هذه الجريمة البشعة في مدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، تحت تصرف النيابة وفق وسائل إعلام مصرية.

وبحسب موقع (مصراوي) بدأت قصة “دهبية حسن” 25 عامًا، عندما تزوجت منذ عامين، من زوجها “محمود حسن” 30 سنة، الذي يعمل جزاراً، وكانت الحياة تمر بينهما تارة حب وتارة خلافات، وكانت تحافظ على بيتها حتى تمر الحياة بينهما.

نحرها بالسكين أمام رضيعتها

وفي يوم الواقعة زادت وتيرة الخلافات بينهما بسبب تعاطي الزوج المواد المخدرة واحتد الخلاف بينهما.

إلى أن أقدم على طعنها عدة طعنات نافذة في بطنها وجرح ذبحي بالرقبة أمام طفلتها الرضيعة التي لم تكمل العام من عمرها، وتركها غارقة في دمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفر هارباً.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقي إشارة من المستشفى بوصول الزوجة مصابة بجرح قطعي في الوجه، وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

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وقال موقع “مصراوي” إن مباحث المركز تمكنت من القبض على المتهم المجرم زوجها الجزار، أثناء محاولة التعدي على والدة زوجته بالضرب في المستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جزار مصري ذبح زوجته في القناطر الخيرية
جزار مصري ذبح زوجته في القناطر الخيرية

شهادة والدة وشقيق المغدورة

وقالت والدة المجنى عليها، إن المتهم زوج نجلتها، حاول التعدي عليها بالضرب هي الأخرى فى المستشفى، وتجمع المواطنين وامسكوا به وتم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

ونقل موقع “القاهرة 24 ” عن “حسام حسن” شقيق الزوجة المقتولة على يد زوجها الجزار بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قوله إن شقيقته متزوجة منذ 8 سنوات ولديها 3 أطفال.

وأشار شقيق الضحية إلى أن المتهم كان دائم التعدي بالضرب على المجنى عليها لتعاطيه المواد المخدرة، وكان يعتدى عليها دائما دون أي سبب.

وأكمل قائلا: يوم الواقعة كان متعاطي كمية كبيرة من المخدرات وظل يضرب فيها ثم أتى بسلاح أبيض وطعنها عدة طعنات أودت بحياتها أمام طفلتها الصغير التي لم تكمل عامًا.

المصدرموقع مصراوي، موقع القاهرة 24، رصد وتحرير وطن

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