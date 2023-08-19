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رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد قادش والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
مباراة برشلونة ضد قادش
برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني
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وطن- يلتقي حامل اللقب السابق برشلونة ضد قادش خارج ميدانه، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (لويس كومبانيس الأولمبي)، مباراة برشلونة ضد قادش، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

ولكن بتوقيت مصر، فستكون المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً، فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

موعد مباراة برشلونة ضد قادش

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً.

وكالعادة تبث مجريات مباراة برشلونة وقادش، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

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معلق مباراة برشلونة وقادش

وسيعلق على مباراة برشلونة ضد قادش، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة برشلونة ضد قادش

ومن المتوقع أن يدخل المدرب تشافي الذي سيغيب عن المواجهة بسبب عقوبة الطرد بالبطاقة الحمراء في المباراة الماضية، بتشكيلة أساسية أمام قادش، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: رونالد أراخو، جول كوندي، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

ليفاندوفسكي
لاعب برشلونة ليفاندوفسكي

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، أوريول روميو (جافي)، إيلكاي غوندوغان.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي (فيران توريس).

وكان فريق برشلونة قد تعادل سلبياً بدون أي من الأهداف. أمام منافسه قادش، في مستهل مشواره في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

قادش
قادش ضد برشلونة

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق برشلونة (البلوغرانا) في المركز ال11 من جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد نقطة واحدة، بينما يتواجد الفريق المنافس قادش في المركز السابع برصيد 3 نقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + برشلونة تويتر + قادش تويتر

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