السبت, أغسطس 19, 2023
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رياضة

مشجع مصري حديث السعوديين بسبب “غفلة” حارس نادي النصر (فيديو)

نادى أحد المشجعين المصريين من أرض الملعب على حارس النصر قائلا: "الماتش بدأ.. الماتش بدأ يا وليد"، ليفيق الحارس النصراوي من غفلته ويستدير ليبعد الكرة عن مرماه

كتب خالد الأحمد
مشجع مصري حديث السعوديين بسبب
وليد عبدالله
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وطن- أثار مقطع فيديو لمشجع مصري ينبه حارس النصر السعودي وليد عبدالله، لبداية المباراة التي فاتت عليه وكأنه في واد آخر، ليستجيب الحارس في اللحظة الأخيرة ويستدير لاستقبال الكرة قرب شباكه، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذه المباراة تمكن فريق التعاون من تحقيق الفوز على مضيفه النصر، بهدفين دون رد ضمن منافسات مسابقة دوري روشن السعودي، بالجولة الثانية للمحترفين لكرة القدم موسم 2023.

وجاء هدف التقدم عن طريق “تاوامبا” في الدقيقة 20، وعزز أحمد باحسين الهدف الثاني في الدقيقة 95.

موقف المشجع المصري مع حارس النصر

وتداول رواد موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي (تويتر” سابقا)، مقطع فيديو لحارس النصر وليد عبدالله، وهو يتجه لمرماه مع انطلاق مباراة التعاون والنصر.

لكن عبد الله لم يلتفت للملعب وظل يسير نحو المرمى بخطوات بطيئة، في الوقت الذي كانت الكرة فيه تقترب من مرماه.

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مما جعل أحد المشجعين المصريين من أرض الملعب ينادي عليه قائلا: “الماتش بدأ.. الماتش بدأ يا وليد”، ليلتفت الحارس النصراوي على الفور ويبعد الكرة عن مرمى فريقه.

وكان هناك لاعب من فريق التعاون يركض نحو الكرة ليستلمها ويسدد في مرمى الفريق المنافس، ولولا انتباه وليد عبدالله لكان من الممكن أن ينجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى من اللقاء، ما دفع النشطاء للقول بأن المشجع المصري هو من أنقذه.

وعلق المشجع المصري على اللقطة بعد تشتيت عبدالله للكرة قائلأ: “هتضيعنا يا وليد من أول لحظة”.

المشجع المصري مع حارس النصر وليد عبدالله
المشجع المصري مع حارس النصر وليد عبدالله

المشجع المصري يعلق

ونشر “محمود الابراهيم” تغريدة قال فيها:”أنا اللي نبهت وليد عبد الله في أول لقطة بالماتش .. اسمع النصر اليوم الهزيمة الثانية”.

ولقي المقطع تفاعل كبيراً من مشجعي الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق أحد المستخدمين ساخرا: “المفروض يعطونك راتب الحارس لشهر أغطس”.

وقال صاحب حساب “خلاصة ” الله يسعدك يا حبيبنا والله ضحكت كثيرا قبل النوم والمزاج اتعدل”.

فيما علق حساب “نصراوي مزاجي”: “يا محمود لو طردت وليد بعد هذه اللقطة من الملعب واستلمت الحراسة مكانه لكسبنا المباراة وكسبت فينا معروفاً”.

واستدرك بنبرة تندر :” حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي حط وليد في التشكيلة.”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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