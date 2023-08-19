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حياتنا

مريم حسين تهين علم المغرب بإطلالة عارية بجانبه (فيديو)

خاضت مريم حسين وابنتها تجربة القفز المظلي وسط البحر وعبرت الفنانة عن شعورها بالفخر بالأميرة

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تهين علم المغرب بإطلالة عارية بجانبه (فيديو)
مريم حسين
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وطن– وثقت الفنانة المغربية مريم حسين، آخر لحظاتها في إسبانيا، وعودتها إلى المغرب في رحلة بحرية، ارتدت خلالها ملابس جريئة.

وظهرت مريم حسين في المقاطع والصور التي نشرتها عبر “انستجرام“، وهي على القارب ترتدي حمالة صدر فقط باللون البرتقالي، مع بنطلون أخضر واسع وشفاف.

ظهور فاضح

وكانت ابنة مريم حسين الأميرة ترافقها في الرحلة، مرتدية بكيني وخلفهما علم المغرب، ما اعتبره البعض إساءة له بهذا الظهور الفاضح بجانبه.

كما خاضت مريم وابنتها تجربة القفز المظلي وسط البحر، وعبرت الفنانة عن شعورها بالفخر بابنتها، بسبب شجاعتها وقوتها وإقدامها على هذه المغامرة دون خوف. مشيرة إلى أنها مصدر إلهام لجميع من حولها.

كما أعادت مريم نشر صورتها وهي بالكاش مايوه، مع شاب كتب عنها “مع الجميلة من الداخل والخارج”.

مريم حسين تهين علم المغرب
مريم حسين مع شاب غريب

ابقَ أكثر

وختمت مريم حسين إجازتها الصيفية المليئة بالإطلالات الجريئة، بجلسة تصوير أكثر جرأة.

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مريم حسين وعلم المغرب
ودعت الفنانة الصيف بهذه الإطلالة

 

وارتدت الفنانة بها كاش مايوه أزرق مكشوف الصدر والبطن، معقبة: “أيها الصيف، ابقَ أكثر أرجوك”.

مريم حسين وعلم المغرب
من رحلة عودة الفنانة على القارب

وظهرت في إحدى الصور شبه عارية، لكنها حرصت أن تكون اللقطة بعيدة كي لا تنكشف التفاصيل.

مريم حسين وعلم المغرب
مريم شبه عارية في البجر
المصدررصد ومتابعة وطن

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