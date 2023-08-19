ماذا تعرف عن جوز البقان الذي يحارب السمنة ومرض السكري؟

- Advertisement -

وطن-يساعد دمج جوز البقان في نظامك الغذائي اليومي في الحفاظ على وزنك، وبالتالي منع السمنة وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

أخذ موضوع تناول جوز البقان حيزًا، إذ درس باحثون من جامعة تكساس إيه آند إم فوائده، ونُشرت الدراسة في المجلة المتخصصة MDPI، وأوضحوا في هذا الصدد، أن البقان له العديد من الفوائد الصحية: فهو يقلل الالتهاب، ويساعد في الحفاظ على وزن الجسم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وفقًا لما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

البقان: بديل صحي للوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون

يقول الدكتور لويس سيسنيروس زيفالوس، أستاذ البستنة وعلوم الغذاء في قسم علوم البستنة في جامعة تكساس إيه آند إم: “إن عدد الأشخاص المصابين بالسمنة ومرض السكري آخذ في الازدياد في مجتمعاتنا الحديثة في جميع أنحاء العالم، والميل إلى اتباع نظام غذائي غني بالدهون هو أحد الأسباب الرئيسية إلى جانب نمط الحياة وعلم الوراثة “.

وأضاف: “اليوم يبحث الناس عن خيارات صحية، وقد أثبتنا الآن أن جوز البقان؛ خيار صحي يمكن أن يستهلكه الأشخاص الذين يبحثون على الحفاظ على صحتهم من خطر السمنة ومرض السكري”.

شجرة البقان؛ هي مصدر هذه الفاكهة، وموطنها جنوب شرق الولايات المتحدة والمكسيك. فضلاً عن ذلك، من المعروف أن الجوز الموجود داخل الفاكهة يمكن أن يصمد لفترة طويلة جدًا. ومن جهتها، تعتبر أمريكا الجنوبية أن جوز البقان من الأغذية المفيدة للغاية، كما أنه من الأكلات التقليدية في المنطقة، وفق ترجمة “وطن“.

السمنة والسكري والالتهابات: الفوائد العديدة للبقان

هذه المرة، أجرى الباحثون دراسة علميةً لإثبات هذا الاعتقاد الشائع، حيث استخدموا الفئران التي قُدّم لها أنظمة غذائية مختلفة. ووجد المؤلفون أن البقان زاد من إنفاق الطاقة وقلل من دسباقتريوس الأمعاء، أي اختلال توازن الجراثيم المعوية، والالتهابات في هذه القوارض.

- Advertisement -

وأوضحوا: “”أكدت الدراسة أن البقان يعدل تحلل الدهون في الأنسجة الدهنية والتمثيل الغذائي التأكسدي للميتوكوندريا في الكبد والعضلات الهيكلية. علاوة على ذلك، قللت الخصائص المضادة للالتهابات في البقان من الالتهاب منخفضة الحدّة-الذي يؤدي بدوره إلى التهاب مزمن-وتقليل فرص الإصابة بأمراض شائعة مختلفة”.

وعلى الرغم من أنه كان لدى الفئران نظام غذائي غني بالدهون، فإن هذا يوضح أن البقان يحافظ على وزن الجسم ويمنع مرض السكري، وفقًا للمؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور لويس سيسنيروس زيفالوس.

البقان: إيجاد طرق جديدة لتناوله للوقاية من السمنة

يرى المؤلفون المشاركون في الدراسة أنه من الممكن تصنيف جوز البقان على أنه من الأغذية الخارقة، لمحتواه الغني جدًا بالعناصر الغذائيّة المفيدة للغاية. لذلك يوصي الباحثون بتناوله كما هو أو على شكل مكملات غذائية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استهلاكه في أشكال جديدة، إذ يقول الدكتور لويس سيسنيروس زيفالوس: “كلما عرفنا المزيد عن الميزات الفريدة للبقان، زادت فرصنا في إنشاء منتجات أكثر صحة”.