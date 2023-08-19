كيف يمكنني حجز تذاكر الهلال والفيحاء وأسعارها في الدوري السعودي روشن؟!

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وطن- يتسأل عشاق ومحبي كرة القدم السعودية، عن كيفية حجز تذاكر الهلال والفيحاء وأسعارها، السبت، في منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز روشن.

وستنطلق مباراة الهلال والفيحاء، التي ستشهد تقدم الوافدين الجدد. وهما البرازيلي نيمار جونيور و زميله الحارس المغربي ياسين بونو، بعد نجاح إدارة النادي السعودي في التعاقد معهما خلال الأيام القليلة الماضية.

توقيت مباراة الهلال والفيحاء

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والفيحاء في منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز روشن، على ميدان ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض)، في تمام الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وستكون بتوقيت مصر (القاهرة)، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. عند الساعة العاشرة مساءً.

حجز تذاكر الهلال والفيحاء

يمكنكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، حجز تذاكر حضور مباراة الهلال والفيحاء، في منافسات الدوري السعودي الممتاز، المقرر إقامتها السبت، عبر تطبيق (Blu Store).

🏟 لحضور حفل @neymarjr ومواجهة #الهلال والفيحاء.. تعرف على بوابات الدخول لـ"الدرة" To Attend @Neymarjr Presentation.. Get to Know the Gates and Entrances of “The Pearl” pic.twitter.com/2mvSQ6VFF2 — القوة الزرقاء (@fans_of_alhilal) August 18, 2023

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كما وبعد دخول تطبيق حجز مباراة الهلال والفيحاء، يمكنك في البداية تسجيل الدخول باسمك، ثم اتباع الخطوات لشراء تذكرة حضور المباراة، وصولاً إلى دفع سعر التذكرة لحجز معقد لك لمشاهدة المباراة داخل مدرجات الملعب.

أسعار تذاكر الهلال والفيحاء

وبحسب التقارير الصحفية السعودية، فإن أسعار حجز تذاكر حضور. مباراة الهلال والفيحاء، في منافسات الدوري السعودي الممتاز، السبت، تبدأ من 20 ريال سعودي، وصولاً إلى 250 ريال سعودي.

كما وستبث مباراة الهلال والفيحاء في منافسات دوري روشن السعودي، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، على قناة (SSC 1HD)، بتردد على القمر الصناعي. (عرب سات) 12418، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

تذاكر مباراة #الهلال_الفيحاء

وحفـل تقديم نيمـار متوفرة للجميع الآن 😉💙 اشتر تذكرتك واحجز مكانك

يبـدأ الحفـل السـاعة 7:15 مساءً pic.twitter.com/IedEMn0HNj — Blu Store (@Blustore_app) August 17, 2023

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، المعلق الرياضي السعودي عيسى حربين، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

ويحتل فريق الهلال السعودي في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد 3 نقاط، كما وجاء منافسه الفيحاء في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط حتى الآن.