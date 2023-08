كيف يمكنني حجز تذاكر الهلال والفيحاء وأسعارها في الدوري السعودي روشن؟!

- Advertisement -

وطن- يتسأل عشاق ومحبي كرة القدم السعودية، عن كيفية حجز تذاكر الهلال والفيحاء وأسعارها، السبت، في منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز روشن.

وستنطلق مباراة الهلال والفيحاء، التي ستشهد تقدم الوافدين الجدد. وهما البرازيلي نيمار جونيور و زميله الحارس المغربي ياسين بونو، بعد نجاح إدارة النادي السعودي في التعاقد معهما خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والفيحاء في منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز روشن، على ميدان ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض)، في تمام الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وستكون بتوقيت مصر (القاهرة)، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. عند الساعة العاشرة مساءً.

يمكنكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، حجز تذاكر حضور مباراة الهلال والفيحاء، في منافسات الدوري السعودي الممتاز، المقرر إقامتها السبت، عبر تطبيق (Blu Store).

🏟 لحضور حفل @neymarjr ومواجهة #الهلال والفيحاء.. تعرف على بوابات الدخول لـ"الدرة"

To Attend @Neymarjr Presentation.. Get to Know the Gates and Entrances of “The Pearl” pic.twitter.com/2mvSQ6VFF2

— القوة الزرقاء (@fans_of_alhilal) August 18, 2023