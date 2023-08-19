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الهدهد

فساد واختلاس أموال عامة في قطر يقود مسؤولين في وزارة حساسة للسجن

بيان وزارة الداخلية القطرية كشف كامل التفاصيل بعد إعلان القبض على عدد من منسوبي الوزارة في إدارة الجوازات

كتب باسل سيد
فساد واختلاس أموال عامة في قطر يقود مسؤولين في وزارة حساسة للسجن
النيابة العامة في قطر
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وطن- كشفت وزارة الداخلية في قطر، عن ضبطها لعدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات، متلبسين بجرائم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والاختلاس.

وفي بيان نشرته الداخلية القطرية عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل، أفادت بأنه بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت الوزارة القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات.

داخلية قطر تلقي القبض على عدد من منسوبيها بإدارة الجوازات

وأرجع بيان الداخلية السببب “لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام.”

وشددت وزارة الداخلية القطرية، أنه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

فساد واختلاس أموال عامة في قطر
فساد واختلاس أموال عامة في قطر

إشادة واسعة من القطريين بيقظة السلطات

ولاقى بيان الداخلية القطرية بشأن هذه الضبطية إشادة واسعة من المواطنيين، مثنين على جهود السلطات ويقظتها وحرصها على مكافحة الفساد.

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وفي هذا السياق كتب محمد الصرامي، ضابط الشرطة القطري السابق:”الأمن والأمان.. القانون فوق الجميع .. تحية لوزارة الداخلية.”

ومن جانبه اعتبر المحامي الدكتور/خالد عبدالله المهندي، أن الرقابة الداخلية تعد جانباً حاسماً وهاماً في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

ولفت المحامي القطري “المهندي” إلى أن “هذا الخبر يؤكد مدى عزم وزير الداخلية على حماية أهم مؤسسة في الدولة، والتي تعد صمام الأمان الأول للمجتمع من أي فساد يمكن أن يتسلل أو يتغلغل في الوزارة.”

وتابع أن “تفعيل مبدأ الرقابة الداخلية هو السبيل الأنجع لاجتثاث الفساد من أي مؤسسة حكومية.”

فيما دون حسن المحمدي:”شي يعور القلب.. ايش خلاهم يتصرفون هذا التصرف ويضرون أنفسهم وبلادهم ويخونون الأمانة.”

ويشار إلى أنه في مارس الماضي، تم تعيين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، الذي شغل منصب قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم 2022، في منصب وزير الداخلية بقرار أميري من الشيخ تميم بن حمد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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