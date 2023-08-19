فساد واختلاس أموال عامة في قطر يقود مسؤولين في وزارة حساسة للسجن

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وطن- كشفت وزارة الداخلية في قطر، عن ضبطها لعدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات، متلبسين بجرائم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والاختلاس.

وفي بيان نشرته الداخلية القطرية عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل، أفادت بأنه بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت الوزارة القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات.

داخلية قطر تلقي القبض على عدد من منسوبيها بإدارة الجوازات

وأرجع بيان الداخلية السببب “لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام.”

بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم #الداخلية_قطر pic.twitter.com/QEkexOptjg — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) August 18, 2023

وشددت وزارة الداخلية القطرية، أنه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

إشادة واسعة من القطريين بيقظة السلطات

ولاقى بيان الداخلية القطرية بشأن هذه الضبطية إشادة واسعة من المواطنيين، مثنين على جهود السلطات ويقظتها وحرصها على مكافحة الفساد.

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وفي هذا السياق كتب محمد الصرامي، ضابط الشرطة القطري السابق:”الأمن والأمان.. القانون فوق الجميع .. تحية لوزارة الداخلية.”

ومن جانبه اعتبر المحامي الدكتور/خالد عبدالله المهندي، أن الرقابة الداخلية تعد جانباً حاسماً وهاماً في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

ولفت المحامي القطري “المهندي” إلى أن “هذا الخبر يؤكد مدى عزم وزير الداخلية على حماية أهم مؤسسة في الدولة، والتي تعد صمام الأمان الأول للمجتمع من أي فساد يمكن أن يتسلل أو يتغلغل في الوزارة.”

وتابع أن “تفعيل مبدأ الرقابة الداخلية هو السبيل الأنجع لاجتثاث الفساد من أي مؤسسة حكومية.”

الرقابة الداخلية تعد جانباً حاسماً وهاماً في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والشفافية ، ومكافحة الفساد .

وهذا الخبر يؤكد مدى عزم سعادة وزير الداخلية الموقر على حماية أهم مؤسسة في الدولة ، والتي تعد صمام الأمان الأول للمجتمع من أي فساد يمكن أن يتسلل أو يتغلغل في… — المحامي الدكتور /خالد عبدالله المهندي ( دولة قطر ) (@Lawyerkhalid1) August 18, 2023

فيما دون حسن المحمدي:”شي يعور القلب.. ايش خلاهم يتصرفون هذا التصرف ويضرون أنفسهم وبلادهم ويخونون الأمانة.”

ويشار إلى أنه في مارس الماضي، تم تعيين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، الذي شغل منصب قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم 2022، في منصب وزير الداخلية بقرار أميري من الشيخ تميم بن حمد.