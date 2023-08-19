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حياتنا

فجر السعيد تتشمت في اللبنانيين وتتوعد “ما شفتوا شي لسة” (شاهد)

كانت السلطات اللبنانية قد منعت فجر السعيد من دخول البلاد في مطار بيروت قبل شهرين

كتب رفيف عبدالله
فجر السعيد تتشمت في اللبنانيين وتتوعد
فجر السعيد
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وطن– أبدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، شماتتها باللبنانيين بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مطار بيروت.

وأعادت فجر السعيد نشر الصور المتداولة لمطار بيروت عبر حسابها على “تويتر“، والظلام يخيم على المكان.

“حوبتي”

وعلقت بسخرية: ” مطار بيروت.. ظلمه.. إستغفرالله العظيم محّد قالكم تضايقوني.. وترا هذا أخف شي حتى الآن من حوبتي.. ماشفتوا شي… متعاطفه معاكم”.

فجر السعيد تسخر من اللبنانيين
تغريدة فجر السعيد

وكانت السلطات اللبنانية، قد منعت فجر السعيد، من دخول البلاد، في مطار بيروت.

وتمّ التحقيق معها في حينها لمدة 5 ساعات على خلفية مواقفها السياسية، في خطوةٍ أثارت كثيراً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ممنوعة من دخول لبنان

وكان مقرراً أن تدخل “السعيد” إلى لبنان لتصوير مقابلة مع الإعلامي وليد عبود لبرنامج “بدنا الحقيقة” على منصة “صوت بيروت إنترناشونال”.

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وغرّدت الإعلامية الكويتية على “تويتر” منتقِدةً منعها من الدخول قائلة: “أنا في مطار بيروت صارلي خمس ساعات.. ما أدري سبب وجودي الحين قالولي عليج منع دخول تام وأبدي… شكراً لبنان”.

فجر السعيد ولبنان
منعت الإعلامية الكويتية من دخول لبنان

 

أزمة الكهرباء

هذا وقد كشف مدير عام الطيران المدني رئيس المطار فادي الحسن، أن “الأمور في المطار تسير على ما يرام ، على أمل أن يعود التيار الكهربائي بسرعة”.

ونفى الحسن في حديث لصحيفة “سكاي نيوز” “صحة المعلومات والصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، عن إطفاء الإضاءة وأجهزة التكييف داخل قاعات المطار”.

فجر السعيد تسخر من اللبنانيين
مطار بيروت يغرق في الظلام

ويغرق لبنان منذ الأربعاء الماضي في الظلام، بعد توقف محطتي الكهرباء الرئيسيتين شمالي وجنوبي البلاد.

المصدررصد ومتابعة وطن

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