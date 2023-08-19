خطيب حوثي يقول إن 90% من أساتذة الجامعات “أنجاس”.. هل سبّ نفسه بينهم؟ (فيديو)

- Advertisement -

وطن- أثار خطيب موال لجماعة أنصار الله “الحوثي” اليمنية يدعى خالد القروطي، حالة من الجدل بعد ظهوره في مقطع فيديو يصف النسبة الغالبة من أساتذة الجامعات بأنهم “أنجاس”.

وقال القروطي في خطبته، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أن تأتي بدبابة لغزو اليمن، وذلك بعدما وضعت 90% من أساتذة الجامعات من الأنجاس والأرذال.

https://twitter.com/AHMED_ALSABAI/status/1692567920612675791?s=20

اللافت أن الخطيب الحوثي خالد القروطي، يعمل استاذاً مساعداً بقسم الدراسات الاسلامية بكلية التربية جامعة ذمار، ما أثار سخرية واسعة من الخطيب الحوثي باعتباره يكون قد سب نفسه.

حقق هذا الفيديو انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وتفاعل معه اليمنيون بغضب واسع جراء الإهانة التي تلقاها أساتذة الجامعات على يد الخطيب الحوثي.

وتساءل الكثير من الناشطين عما إذا كان أساتذة الجامعات سيلتزمون الصمت أم سيردون على هذه الإهانة.

- Advertisement -

حملة تحريض

وجاءت هذه الخطبة الحوثية، تزامنا مع حملة تحريض إعلامية شنها ناشطون وقيادات حوثية ضد المعلمين والمعلمات؛ جراء استمرار إضرابهم الكامل والشامل للأسبوع الخامس.

واتسع نطاق الإضراب ليضم الموجهين والموجهات والإداريين، وموظفي محو الأمية وتعليم الكبار، ومعاهد المعلمين، ونواب المديرين في المكاتب والمناطق التعليمية، في محاولة للضغط على الحوثيين حتى الاستجابة لمطالبهم بصرف مرتباتهم كاملة، رغم تهديدات وضغوط حوثية تحاول إنهاء الإضراب.

انتهاكات حوثية

يُشار إلى أن جماعة الحوثي متهمة من قِبل معارضيها بأنها تسيطر على منابر المساجد، حيث تعمل على فرض الخطباء على المساجد، وتوزيع الخطب الطائفية، وتحويل خطب الجمعة إلى خطابات سياسية.

كما اتُهمت جماعة الحوثي، باستخدام المنابر لنشر الأفكار والمعتقدات الضالة، ومنع مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان، وصولا إلى منع الصلاة في المساجد وإخراج المصلين منها.

وقال حقوقيون يمنيون، إن جماعة الحوثي دائما ما تصدر تعميمات تحث الخطباء والأئمة المنتمين لها، على الشروع بإقامة طقوس ومجالس ليلية للعمل على تحريض الشبان على الالتحاق بجبهات القتال.