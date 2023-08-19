تمثالا السلطان هيثم وزوجته من الشوكولاتة يبهران العمانيين.. تحفة فنية مُتقنة

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وطن- خطفت مجسمات مصنوعة من الشوكولاتة للسلطان العماني هيثم بن طارق، وزوجته “السيدة الجليلة” ـ كما يلقبها العمانيون ـ عهد بنت عبد الله البوسعيدية، أنظار زوار مهرجان “شوكو رذاذ” بسبب الإتقان المبدع في صنعها، والإبهار الذي ظهر في تفاصيلها.

وشهد مهرجان صلالة العالمي للشوكولاتة “شوكو رذاذ” المقام بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، ضمن فعاليات خريف ظفار 2023، إقبالاً واسعًا من الزوار والمقيمين لمشاهدة ومشاركة التجارب العالمية في مجال الشوكولاتة والقهوة.

وبحسب المجسمات المعروضة، فقد ظهر السلطان هيثم و”السيدة الجليلة“، وهما يجلسان على كرسيهما بزيهما التقليدي، وعلى الكرسي شعار السلطنة وهو خنجر عماني موضوع على سيفين متقاطعين ويعلوها تاج السلطان.

🔴 مهرجان شوكو رذاذ يُلاقي رواجًا واسعًا وسط إزدحام شديد من قبل الزوار لاسيما بعد عرض التحفة الفنية لجلالة السلطان هيثم المعظم وحرمه الجليلة حفظهما الله ورعاهما المصنوع من الشوكلاتة بإتقان وإبداع مُبهر للجميع. pic.twitter.com/5O6RMnCqSG — الاقتصادية (@snn_economy) August 18, 2023

وضم المهرجان الذي يأتي بالتعاون مع بلدية ظفار معرضًا لعدد من المشاركين والمؤسسات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم؛ لعرض أحدث المنتجات المصنوعة من الشوكولاتة والقهوة في تجربة تُعد الأولى من نوعها بسلطنة عُمان.

وقالت “جراناز بنت سليمان بن هاشم”، مديرة المعرض لموقع “رؤية” العماني ، إن مهرجان صلالة العالمي للشوكولاتة “شوكو رذاذ” الذي يأتي في نسخته الأولى في سلطنة عُمان يضم متحفًا للشوكولاتة يقام لأول مرة بمنطقة الخليج .

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ويشارك فيه أكثر من 30 شركة ومؤسَّسة محلية وخليجية وعالمية لتقديم أجود أنواع الشوكولاتة العالمية للعرض والتسوق، إلى جانب العديد من المقاهي والعلامات التجارية العالمية في عالم القهوة.

كما يشتمل على مجسمات من الشوكولاتة، لأماكن وشخصيات وآثار وشواهد عُمانية وعربية وعالمية.

ويعد مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة مرفق ثقافي واجتماعي ورياضي وفني يتيح للشباب فرصة التواصل مع رواد هذه الأنشطة، ويعتبر بيئة ملائمة لعرض نتاج أعمال الشباب ومواهبهم كي يكونوا لبنة تثري المجتمع ومكسب فخر له.

جديرٌ بالذكر أنَّ موسم خريف ظفار 2023، يتضمن العديد من الفعاليات الأخرى مثل فعاليات “شاطئ ريسوت” متمثلة في مدينة “أوسارا”، وقرية سمهرم السياحية، وفعالية شاطئ الدمر “دراج ريس”، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية المختلفة.

وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إن واردات سلطنة عُمان من ‎الشوكولاتة في عام 2022 سجلت 57 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 22٪ مقارنة بعام 2021.